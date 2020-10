Atalanta - Pour Gasperini, ce sont deux points de perdus face à l'Ajax

Si l'Atalanta, d'abord menée de deux buts, a su revenir au score face à l'Ajax (2-2), cela demeure un mauvais résultat pour l'entraîneur italien.

Adversaire du lors du Final 8, l' Bergame, tombée en quart de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne, est de retour aux affaires en ce mois d'octobre. Menée de deux buts par l' Amsterdam, mardi soir, la formation entraînée par Gian Piero Gasperini est finalement parvenue à obtenir un match nul (2-2).

"Ce groupe est très équilibré"

Néanmoins, le fait d'être revenu au score face aux Néerlandais n'était pas suffisant pour le technicien transalpin, qui au sortir de la rencontre, avait le sentiment d'avoir perdu deux points. "Si je regarde les 90 minutes, je me dis que nous avons perdu deux points. Mais si je regarde le contenu, nous avons bien joué, en réussissant à égaliser. Globalement, mes joueurs ont bien joué et je pense que c'était un match très agréable et très compétitif", a ainsi confié l'entraîneur de l'Atalanta Bergame, frustré.

Un résultat d'autant plus regrettable que le groupe dans lequel figurent aussi et Midtjylland est particulièrement relevé selon lui. "La phase de groupes n'est pas terminée. Nous n'avons disputé que deux matches. J'ai vu que Midtjylland n'était pas un outsider, ils ont rendu le match difficile à Liverpool aujourd'hui (0-2). Rien n'est encore décidé. Ce groupe est très équilibré", a ensuite prévenu Gian Piero Gasperini. Pour l'heure, l'Atalanta est seule à la 2ème place avec ses 4 points, juste derrière les Reds.