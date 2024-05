Atalanta - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille se déplace en Italie pour affronter l’Atalanta en ½ finale retour de la Ligue Europa. Les dernières infos ici.

L’Olympique de Marseille est le dernier représentant français encore en lice en Coupe d’Europe après l’élimination du PSG, mardi, par le Borussia Dortmund (1-0, 0-1) en demi-finales de Ligue des champions. En effet, le club phocéen se déplace, jeudi, à Bergame pour défier l’Atalanta dans le cadre de la manche retour des demi-finales de la Ligue Europa. Le Stadio Atleti Azzurri d'Italia servira de cadre à ce duel entre Italiens et Marseillais.

Atalanta - OM, Marseille pour sauver la France

Tombeur surprise des Reds de Liverpool (victoire 0-3 à l’aller et défaite 0-1 au retour), l’Atalanta Bergame croit plus que jamais à son rêve de remporter le trophée de Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Les hommes encadrés par Gian Piero Gasperini, après avoir réussi à contraindre le club phocéen à un match nul (1-1) à l’aller, veulent profiter de leur stade pour s’imposer au match retour et se qualifier pour la finale. Les Nerazzurri sont en confiance après leur match du weekend en championnat. Ils ont eu raison de Salernitana en s’imposant (1-2) en terre ennemie.

De son côté, l’Olympique de Marseille a un honneur à sauver. Après l’élimination du Paris Saint-Germain par le Borussia Dortmund en demi-finales de Ligue des champions, le club du Sud de la France aura à défendre les couleurs françaises en Europe, ce jeudi. Triple finalistes de Ligue Europa, les hommes de Jean-Louis Gasset visent une quatrième qualification pour rêver d’un premier titre dans la C3. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers peuvent compter sur les retours de Samuel Gigo (suspendu à l’aller) et de Bamo Méïté, ce dernier est absent depuis de longues semaines en raison d'une blessure à la cheville contractée à l'entraînement.

Horaire et lieu de match

Atalanta – Marseille

½ finale retour/Ligue Europa

Lieu : Stadio Atleti Azzurri d'Italia

A 21 heures française

Les compos probables du match Atalanta - OM

Atalanta : Musso - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners - De Ketelaere, Scamacca

Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Veretout, Kondogbia, Murillo - Harit - Aubameyang, Sarr

Sur quelle chaîne suivre le match Atalanta – Marseille

La rencontre entre l’Atalanta Bergame et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce jeudi 9 mai 2024 à partir de 21 heures sur Canal+ Foot et M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, My Canal et 6Play.