Aston Villa - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le LOSC de Paulo Fonseca aura fort à faire ce jeudi lors de son premier quart de finale européen de l’histoire.

Lille a rendez-vous avec l’histoire ce jeudi. La formation nordiste va disputer son tout premier quart de finale européen. C’est celui de la Ligue Europa Conférence, mais cela compte quand même. Surtout que l’affiche est séduisante avec une opposition prévue contre Aston Villa, l’actuel 4e de la Premier League.

Les Dogues ont réalisé un sans-faute jusque-là dans cette compétition. Mais pour aller encore plus loin dans cette épreuve, ils doivent élever leur niveau de jeu. Sur ce qu’ils ont donné à voir lors de leurs dernières sorties domestiques, avec des succès convaincants glanés contre Lens et Marseille, on peut être confiants pour eux.

Lille veut créer l’exploit

Aston Villa est aussi plus prenable qu’il ne l’était il y a encore quelques semaines. Les hommes d’Unai Emery n’ont pas gagné depuis deux matches en championnat. Il y a un essouflement de leur part et Lille pourrait bien en profiter. A condition évidemment de se montrer sous son meilleur jour.

Zhegrova et ses partenaires savent donc ce qui leur reste à faire pour conforter encore un peu plus leur rêve continental. S’ils arrivent à franchir cet écueil, ils seront en bonne position pour devenir le 3e club français à conquérir un trophée européen. Mais, évidemment, on n’en est pas encore là. Il convient d’aborder les étapes une par une. Et la première, à Villa Park, n’est clairement pas la moins redoutables.

Horaire et lieu du match

Jeudi 11 avril, à 21h

A Villa Park, Birmingham (Angleterre)

¼ de finale de la Ligue Europa Conférence

Aston Villa – Lille

Les compos probables du match Aston Villa – Lille

Aston Villa : Martinez; Konsa, Carlos, Torres, Moreno; Bailey, Luiz, McGinn, Rogers; Diaby, Watkins.

Marseille : Chevalier; Santos, Diakite, Yoro, Ismaily; Andre, Bentaleb; Zhegrova, Cabella, Haraldsson; David.

Sur quelle chaine suivre le match Aston Villa - Lille

La rencontre entre Aston Villa et Lille sera à suivre ce jeudi sur la chaine RMC Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe RMC Sport Access.