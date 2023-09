Aston Villa, "Kamara c’est comme Beckenbauer"

Boubacar Kamara, le milieu français d’Aston Villa, a été comparé à la légende absolue du football allemand.

Le milieu de terrain français d'Aston Villa, Boubacar Kamara, a été comparé à Franz Beckenbauer quand il se produisait avec les équipes jeunes de l'OM.

« Kamara, de la classe dans tout ce qu’il fait »

L'ancien directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille, Thomas Fernandez, a travaillé avec Kamara dans la cité phocéenne. Dans un entretien au quotidien espagnol Marca, il a parlé de la très grosse impression que lui avait laissée l’actuel international français.

"La première fois que je l'ai fait jouer en tant qu'arrière central, c'était avec le "B", le 20 février 2016. Je me souviens de cette date parce que sa performance a été clairvoyante. Ce jour-là, il m'a rappelé Franz Beckenbauer".

L'article continue ci-dessous

"Il était très à l'aise et dégageait de la classe dans tout ce qu'il faisait, a ajouté Fernandez. On voyait qu'il savait jouer. Il est technique et a du caractère, mais il ne faisait pas beaucoup de bruit".

L’ancien responsable marseillais a enchéri en indiquant que Kamara avait une vision de jeu au-dessus de la moyenne. "La première fois que je l'ai vu, en 2014-15, il avait 15 ans. Je savais que Bouba avait une grande réputation et nous étions tous d'accord pour dire qu'il lisait très bien le jeu. Il n'était pas le plus mature physiquement, mais il était très bon techniquement. Son positionnement était parfait et il était très bon dans les duels. Nous avons vu beaucoup de choses en lui pour qu'il devienne un grand défenseur central".

Ce mardi, s’il était devant son poste de TV à regarder le match Aston Villa - Brighton (6-1), Fernandez a dû bien reconnaitre « son » Kamara. L’ancien olympien a sorti un match exceptionnel.