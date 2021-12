Aston Villa - Chelsea (1-3), des Blues à réaction

Après deux nuls consécutifs, Chelsea était attendu au tournant ce dimanche lors d’un déplacement chez Aston Villa, l’une des équipes en forme du championnat anglais. Malgré une entame délicate, les hommes de Thomas Tuchel ont répondu présent en l’emportant 3 à 1.

Les Blues ont démarré sur la pointe des pieds

Les champions d’Europe pensaient connaitre une nouvelle soirée compliquée lorsqu’ils se sont retrouvés derrière à la marque à la 28e. Reece James déviait dans ses propres filets un centre adverse, lobant à l’occasion Edouard Mendy. Un coup dur mais dont les Londoniens ont vite su se remettre.

A peine six minutes plus tard, ils étaient déjà revenus au score. Sur pénalty, Jorginho remettait les pendules à l’heure. Avec cette égalisation, la confiance a changé de camp et les Blues en ont profité pour prendre l’ascendant.

Le retour gagnant de Lukaku

Pour assurer la victoire, les visiteurs s’en sont remis à Romelu Lukaku. Absent lors des deux dernières sorties des siens, le Belge a signé un come-back victorieux. Sur un service de Callum Hudson-Odoi, il s’est élevé le plus haut pour placer une tête imparable et tromper Emiliano Martinez (56e).

L'article continue ci-dessous

La dernière demi-heure de la partie a vu les Blues maitriser leur sujet mais sans pouvoir dérouler. Hormis une tentative de Mason Mount (67e) et un tir de Hudson-Odoi (88e), il n’y a pas vraiment eu d’alerte sur les buts de Villans. Ils ont quand même fini par breaker. Et le mérite revient à Lukaku. A la 92e, sur un contre, le Belge a obtenu un pénalty que Jorginho s'est chargé de transformer avec succès.

En gagnant, Chelsea revient à la hauteur de Liverpool au classement, mais avec un match en plus. Les Londoniens confortent aussi leur place sur le podium. Un succès mercredi contre Brighton et les Blues pourront réveillonner avec le sentiment du devoir accompli. Mais pas trop en même temps car s’en suivra un choc contre Liverpool, prévu le 2 janvier à Stamford Bridge.