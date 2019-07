ASSE - William Saliba "va rester cette saison" assure Bernard Caïazoo

Courtisé par Arsenal et Tottenham, la jeune pépite formée à l'AS Saint-Etienne ne partira pas cet été sans être prêté aux Verts dans la foulée.

"Je suis très heureux de prolonger mon aventure avec l'ASSE, mon club formateur. Je remercie tous mes formateurs et toutes les personnes qui ont contribué à mon évolution au sein du club. Depuis le début de la saison, j'ai la chance de m'entraîner tous les jours avec un groupe et un staff de qualité, ce qui me permet de progresser rapidement. Je veux rester concentré, la tête sur les épaules, et continuer de travailler. Je n'ai encore rien fait et j'ai tout à prouver", avait déclaré William Saliba, le 23 avril dernier, au moment de prolonger jusqu'en 2023 chez les Verts.

Une prolongation de contrat au timing bien senti de la part des dirigeants de l'AS Saint-Etienne, c'est à dire à quelques semaines d'un mercato qui s'annonçait mouvementé pour la jeune pépite du club de Forez, courtisé par les plus grands clubs européens. En première ligne, Arsenal et Tottenham, qui feraient le forcing pour enrôler la révélation de la saison côté stéphanois, pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros, lui qui n'a que 18 ans.

"Son avenir passe sans doute par un départ vers un top club européen"

Justement, à seulement 18 ans, William Saliba, bien que bourré de talent, est un joueur qui a encore besoin de jouer, pour apprendre. Ainsi, si l'AS Saint-Etienne est vendeuse, afin de pouvoir réinvestir la coquette somme sur le marché des transferts, la signature du natif de Bondy se devra d'être accompagnée d'un prêt d'un an dans son club formateur. Condition obligatoire pour ouvrir des discussions, comme l'a rappelé Bernard Caïazzo.

"Nos comptes sont à l’équilibre. Il n’est donc pas vital de vendre William. On sait qu’il y a des sollicitations et que son avenir passe sans doute par un départ vers un top club européen. Mais il n’y a pas d’urgence, Il va rester cette saison. C’est une condition impérative, si on venait à trouver un accord pour son transfert. On a clairement défini les conditions. C’est aussi le souhait de William. Il a envie de porter le maillot vert cette saison, de jouer la . Et c’est son intérêt de continuer de s’aguerrir avant de partir", a annoncé le président des Verts, dans les colonnes de But. Une fois de plus, le message est passé.