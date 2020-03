ASSE - Robert Beric : "Avec Puel, on a parlé deux fois"

L'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne regrette la manière avec laquelle Claude Puel a géré son cas lors de sa fin d'aventure chez les Verts.

Ancien chouchou du Chaudron, Robert Beric a quitté l'AS Saint-Etienne par la petite porte lors du mercato. Transféré sans faire de bruit en , l'attaquant slovène, buteur lors du derby victorieux en début de saison face à l'Olympique Lyonnais (1-0), n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur Claude Puel. Désormais loin du Forez, Robert Beric est justement revenu sur sa relation avec l'ancien coach de . Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas très productive...

"L’équipe joue avec huit joueurs à vocation défensive"

"Je n’ai jamais pu enchaîner. Avec Puel, on a parlé deux fois : quand il est arrivé et quand je suis parti. Il a été honnête avec moi. Il m’a dit qu’il aimait les attaquants rapides. A partir de là, c’était compliqué pour moi", a ainsi regretté Robert Beric, dans les colonnes de But. Plus précisément, son profil ne correspondait pas.

"Je suis un joueur de surface, un finisseur, sur qui on peut s’appuyer dos au but. Je ne suis pas un joueur qui va sprinter comme Mbappé ! Depuis que Puel est là, l’équipe joue souvent avec huit joueurs à vocation défensive. C’est plus un jeu de contre-attaque. Et dans ce contexte là, c’est difficile pour moi", a ajouté Robert Beric. Le cas de l'attaquant des Chicago Fire est assez révélateur ce l'ampleur du chantier qui attend Claude Puel à l'ASSE dans les prochains mois.