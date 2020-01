ASSE, Puel tacle de nouveau Kolodizeczjak

Claude Puel, l’entraineur de l’ASSE, a de nouveau montré du doigt son défenseur, Timothée Kolodzieczjak.

Après avoir déjà remis en question son investissement le week-end dernier, Claude Puel, l’entraineur de l’ASSE, s’est une nouvelle fois pris à son joueur Timothée Kolodzcieczjak. Il l’a fait subtilement, mais sans prendre de gants. En conférence de presse ce jeudi, l’expérimenté technicien a livré une réponse cinglante à son protégé, qui s’était défendu dans les médias la veille.

« Oui, j’ai lu... Le joueur propose de faire évoluer le club et de respecter les supporters, donc je suis rassuré... J’espère que la prochaine fois qu’il devra jouer à un poste donné, il sera d’accord, cette fois-ci... », a tonné le boss des Verts sur un ton calme mais ferme.

L'article continue ci-dessous

Des propos offensifs et qui risquent de résonner fort du côté de l’Etrat. Kolodzieczjak fait partie des anciens de cette formation stéphanoise et nul doute qu’un potentiel conflit ouvert avec son coach va générer une vraie agitation en interne. A moins que l’ancien Niçois n’acquiesce et accepte les remarques de son technicien.

Pour rappel, l’ASSE a pris le dessus sur dimanche dernier en . Cette victoire, acquise sans Kolodziecjzak (écarté du groupe), est intervenue après deux défaites très inquiétantes. Pour rappel, en championnat, les Stéphanois sont 15e, avec 7 points d’avance sur le barragiste.