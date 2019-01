ASSE-OL (1-2) - Moussa Dembélé offre le derby et se règle à l'heure lyonnaise

Entré à l'heure de jeu, Moussa Dembélé a donné de la profondeur au jeu lyonnais. Avant d'offrir le derby dans le temps additionnel (2-1).

Une nouvelle fois dans l'approche d'un grand rendez-vous, Bruno Genesio avait décidé de tenter un coup tactique. En remplaçant son habituel 3-4-3 par un 4-2-3-1 avec Memphis Depay à la pointe de l'attaque, le technicien lyonnais avait pris le parti de jouer sans avant-centre de métier. Moussa Dembélé, seul véritable 9 présent sur la feuille de match, allait de nouveau devoir attendre son heure. Mais alors que son équipe était à la peine, l'ancien joueur du Celtic est sorti du banc à l'heure de jeu. Et s'il n'a pas tout réussi, il a eu le mérite de donner de la profondeur au collectif rhodanien et d'aimanter les ballons dans la surface stéphanoise. Dans les arrêts de jeu, c'est lui qui a offert le 118e derby aux siens d'une tête puissante pour inscrire la première vraie marque de son passage à l'OL.

12 ballons touchés, 10 dans la surface de Ruffier

Comme pour Jimmy Briand en 2013, offrir le derby dans les arrêts de jeu confère forcément un statut spécial pour les années à venir. Moussa Dembélé en entendra parler pendant longtemps même s'il n'a pas souhaité s'arrêter pour s'exprimer après la rencontre. Le signe, aussi, que tout ne va pas dans son sens à l'OL. Alors qu'il se trouve toujours au coeur d'une intégration difficile en termes de temps de jeu au sein de l'équipe de Bruno Genesio, l'international Espoirs français a - pour la deuxième fois consécutive après le match face à Toulouse en milieu de semaine - sorti son équipe d'un mauvais pas. Après deux occasions manquées et un dégagement mal assuré, Moussa Dembélé s'est imposé dans la surface pour reprendre un centre parfait de Dubois et placer une tête imparable pour Ruffier. La récompense de sa demi-heure de haut niveau où il aura apporté plus d'options à ses coéquipiers.

"L'objectif de sa rentrée était d'amener plus de puissance, plus de poids devant", expliquait Bruno Genesio en conférence de presse. Et l'entraîneur lyonnais a obtenu le résultat escompté. Grâce à ses courses, Moussa Dembélé a donné plus de profondeur au jeu lyonnais et a permis aussi de faire arriver les ballons dans la zone de vérité. Sur ses 12 ballons, le jeune attaquant en a ainsi touché 10 dans la surface, imposant une présence et un défi physiques qui ont fini par payer.

Ce graphique représente les ballons touchés par Moussa Dembélé lors du match face à Saint-Étienne.

Titulaire seulement à 8 reprises cette saison en Ligue 1 (16 matches joués), Moussa Dembélé récote également le fruit de sa patience. "Il a raté deux occasions avant de mettre celle qui paradoxalement était la plus compliquée, reprenait Genesio après la rencontre. Ça montre aussi qu'il a beaucoup de caractère parce qu'il aurait pu douter. Et ça c'est très important". Un message positif à l'égard de celui qui devrait avoir une carte à jouer dans les prochains jours. Avec 6 buts au compteur en Ligue 1, il est désormais le meilleur buteur de l'OL à égalité avec Nabil Fekir, Houssem Aouar et Bertrand Traoré mais avec le plus faible temps de jeu de la bande. Au regard de la forme actuelle de la concurrence à son poste, Moussa Dembélé peut espérer inverser la tendance.

Julien Quelen, au stade Geoffroy Guichard.