ASSE, les supporters interrompent une conférence de presse

Une dizaine de supporters stéphanois ont fait irruption dans la salle de presse pour réclamer le départ des deux présidents.

Rien ne va plus à Saint-Etienne. Et il n’y a pas que sur les terrains qu’on le constate. Ce samedi, et à la veille de la rencontre contre Nîmes (8e journée), la traditionnelle conférence de presse d’avant-match a été perturbée par l’apparition d’une dizaine de supporters stéphanois dans la salle.

Juste avant que Yohan Cabaye et Ghislain Printant ne passent sur l’estrade, des fans de l’équipe, appartenant au groupe Green Angles, ont fait irruption pour faire part de leur position face à la sérieuse crise qui secoue le club, marquée notamment par la 19e place au classement général.

Romeyer et Caiazzo visés par la fronde

Sans violence, mais avec un ton ferme, ils ont réclamé le départ des deux présidents Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, qu’ils tiennent pour responsables de la mauvaise passe que traverse l’équipe : "Nous réclamons le retrait sportif et médiatique de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, des parasites qui doivent redevenir des actionnaires, seulement des actionnaires".

Les Green Angels et les Indépendantistes stéphanois ont demandé « le retrait sportif et médiatique de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo » #ASSE #NOASSE pic.twitter.com/rhtB6pyXqw — Le Progrès - ASSE (@leprogres_asse) 28 septembre 2019

Selon les Ultras, trop de gens compétents ont quitté le club ces dernières années à cause de la gestion à l’emporte-pièce du duo de co-présidents. Et cela ne peut plus durer. "Deux choses séparent l’ASSE des autres clubs: son palmarès et son organisation ridicule, ont-ils souligné. De Paquet à Gasset, tous sont partis à cause de l’incompétence de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Tous se plaignent des mêmes maux: des désaccords permanents, des présidents qui ne supportent pas qu’on leur fasse de l’ombre et, surtout, ne dialoguant même pas entre eux."

Cette prise de parole des supporters ne devrait pas changer grand-chose au cas de Printant qui paraît scellé. À moins d’un improbable revirement de situation, et même s’il y a victoire face aux Crocos ce week-end, ce dernier devrait être débarqué de son poste. Claude Puel est fortement pressenti pour lui succéder.