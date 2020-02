ASSE - Le club répond à l'agent de Stéphane Ruffier

Alors que Stéphane Ruffier ne sera pas titulaire face à Reims, dimanche, l'AS Saint-Etienne s'est exprimée suite aux propos polémiques de son agent.

Après quatre défaites consécutives en , l’AS Saint-Etienne va mal. Très mal. Le club du Forez aurait toutefois pu inverser la tendance à Brest la semaine passée, mais le gardien Stéphane Ruffier a vu ses filets trembler par trois fois (2-3). Visiblement trois fois de trop pour son entraîneur Claude Puel, qui a décidé de sévir . Résultat des courses, c'est Jessy Moulin, l'habituelle doublure, qui devrait ainsi prendre place dans la cage stéphanoise face à Reims, dimanche.

Une sanction sportive, qui ne cesse de faire grincer des dents dans le Forez ces dernières heures. Mécontent, Stéphane Ruffier aurait quitté prématurément la séance d'entraînement de l'AS Saint-Etienne, vendredi, selon plusieurs sources concordantes. Dans la foulée, Patrick Glanz, l'agent de Stéphane Ruffier, a littéralement incendié Claude Puel dans les colonnes de L'Equipe. "Il a eu des problèmes avec dix joueurs. Il ne s'agit pas de pénaliser mon joueur. Stéphane est catastrophé (...) C'est symbolique. Il a tué son gardien ", a ainsi pesté le représentant du gardien de but. Des propos qui ont entraîné une réaction officielle de l'AS Saint-Etienne, ce samedi.

"L’ASSE se réserve le droit d’engager toute action judiciaire"

"L’AS Saint-Etienne a pris connaissance avec stupéfaction des propos outranciers et injurieux tenus par l’agent de Stéphane Ruffier. Ces commentaires sont d’autant plus inappropriés et déplacés qu’ils concernent uniquement la mise au repos d’un joueur, une décision inhérente au management d’une équipe. En outre, ils jettent le discrédit sur la vie d’un groupe, de ses joueurs et de son staff" , peut-on lire sur le communiqué publié sur le site internet des Verts.

Plus d'équipes

"L’ASSE n'accepte pas que des décisions sportives soient ainsi dénigrées et bafouées au nom d’un individualisme forcené, a fortiori avant un match important. Ses dirigeants veilleront toujours à préserver l’esprit d’équipe, fondement de tout projet de club. L’ASSE est un monument riche d’une histoire et d’un palmarès exceptionnels que plusieurs générations de joueurs et de supporters ont construit de manière solidaire. Les intérêts individuels n’ont pas leur place dans la légende. Confrontée à des déclarations calomnieuses, l’ASSE se réserve le droit d’engager toute action judiciaire qu’elle jugera utile", ajoute ensuite le club. La crise fait rage, et ça se voit...