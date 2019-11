ASSE - Denis Bouanga, la Panthère montre les griffes

Transfiguré depuis l'arrivée de Claude Puel, le Gabonais s'affirme au fil des semaines comme l'atout numéro un de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1.

Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Dans le froid hivernal de la plaine du Forez, il n'est étrangement pas rare de voir des panthères se faire les griffes. Pour les voir à l'oeuvre, il est vivement conseillé d'aller jeter un oeil du côté du Stade Geoffroy-Guichard, faisant ici office de terrain de chasse idéal pour ce genre de prédateurs. En effet, force est de constater que de multiples panthères ont fait les beaux jours de l'AS Saint-Etienne ces dernières années. On se souvient notamment du Brésilien Alex, qui célébrait ses buts en mimant le félin devant les kops de supporters, imité quelques années plus tard par Bafétimbi Gomis, lequel s'était chargé de rendre cette célébration encore plus virale.

Puis, est arrivée la période des internationaux gabonais, dont l'équipe nationale se fait surnommer "Les Panthères". Impossible d'oublier le passage de Pierre-Emerick Aubameyang dans le Forez entre 2010 et 2013, quand l'actuel buteur des Gunners d' enchaînait les buts avec une facilité déconcertante sous les ordres de Christophe Galtier, offrant notamment aux Verts un titre en face au Stade-Rennais. Si PEA7 règle désormais la mire de l'autre côté de la Manche, sa succession, elle, semble toute trouvée. Et pour cause, ces dernières semaines, le show est assuré par un autre Gabonais : Denis Bouanga, recruté à Nîmes l'été dernier contre 4,5 millions d'euros.

Recrue la plus onéreuse du mercato stéphanois, lui qui sortait d'une première année en très réussie sous les couleurs du Nîmes Olympique, durant laquelle il avait inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives, Denis Bouanga a pris le temps de s'acclimater. Le nouveau numéro 20 de l'AS Saint-Etienne avait certes marqué un but face à Brest pour sa première à Geoffroy-Guichard (1-1), le 18 août dernier, mais il avait surtout été l'une des premières victimes de la crise stéphanoise... Résultats en berne, une animation offensive proche du néant et un climat particulièrement tendu autour de la direction, loin d'être idéal pour faire étalage de ses qualités. C'est donc sous les ordres de Claude Puel, arrivé début octobre pour succéder à un Ghislain Printant trop exposé que l'ancien Nîmois s'est révélé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne fait pas les choses à moitié.

Sous Claude Puel, on ne l'arrête plus

Six matches joués, cinq buts marqués et 14/18 points pris par l'AS Saint-Etienne, voilà les chiffres impressionnants de Denis Bouanga depuis l'arrivée de l'ancien technicien de . En quelques semaines, celui qui a été utilisé aux postes de piston gauche, piston droit, ailier gauche et même attaquant de pointe s'est imposé comme l'atout majeur des Verts. La folle remontée de l'ASSE, passée de la dernière place à la lutte pour le podium, coïncide avec la montée en puissance du Gabonais, bien parti pour réaliser un exercice 2019-2020 de très haute volée, sous le signe d'une régularité dont il n'a pas toujours fait preuve durant sa carrière. Denis Bouanga ne s'y était d'ailleurs pas trompé en juillet dernier, lors de sa présentation officielle. "Je dois progresser dans la régularité, j’ai des hauts et des bas. Je dois rester concentré à chaque match, ne pas faire un bon puis trois mauvais. Ici, à l’aide du staff et du collectif, je peux passer ce cap" , avait déclaré le principal intéressé, bien parti pour mêler les paroles aux actes.

Meilleure recrue de l'été, Denis Bounga a aussi comblé un manque datant de quelques années : un ailier aussi explosif qu'adroit, on n'avait plus vu ça depuis un certain Max-Alain Gradel en 2015 du côté de l'ASSE. S'il poursuit sur sa lancée, il est bien parti pour être le chouchou du Chaudron, mais le principal intéressé ne se fixe pas d'objectifs. "Je ne me suis pas fixé de chiffre. J'espère juste faire mieux que l'année dernière... Seize ce serait magnifique (il en compte cinq en depuis le début de saison, ndlr). Je veux terminer le plus haut possible avec Saint-Etienne. Les stats individuelles, on verra après" , confie-t-il au quotidien local Le Progrès.

"J'espère ne pas m'arrêter là. Tout ça, je le dois au collectif et au staff qui me fait confiance. J'essaye de me donner au maximum. On a un bon état d'esprit. Le caractère de l'équipe, c'est de ne jamais abandonner" , ajoute l'ancien Lorientais. Abandonner, c'est justement ce qu'avait été contraint de faire le l'été dernier. À l'affût pour enrôler celui qui sortait d'une saison fructueuse à Nîmes, les Bretons s'étaient heurtés à la volonté du joueur, convaincu par le projet stéphanois. Ce dimanche (17h00), Denis Bouanga, foulera bien la pelouse du Roazhon Park, mais le fera donc avec une tunique verte sur les épaules. Prêt à briller de nouveau.