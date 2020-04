ASSE - Claude Puel, les présidents... Yann M'Vila vide son sac sur Instagram

Le joueur de 29 ans s'est confié via un live Instagram samedi soir. L'occasion de critiquer ouvertement son entraîneur et ses présidents... Maladroit.

Dans le vestiaire de l'AS Saint-Etienne, Yann M'Vila est sûrement l'un des éléments les plus expérimentés. Néanmoins, l'ancien international français, notamment passé par l' et le durant sa carrière, peine à convaincre dans le Forez ces derniers mois, lui qui avait pourtant été très à son aise à ses débuts chez les Verts. Actuellement confiné, Yann M'Vila s'est livré en toute franchise samedi soir, via un live Instagram. L'occasion pour lui de vider son sac...

D'abord, le joueur de 29 ans s'est exprimé au sujet de son entraîneur, Claude Puel, que l'on sait pris en grippe par une partie de son vestiaire depuis son intronisation. Et ce ne sont pas les déclarations du milieu de terrain qui viendront apaiser les choses... Bien au contraire, ce dernier se montrant plutôt critique.

"Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle"

"Claude Puel, c'est un bon coach mais peut-être pas avec les bonnes manières. Il veut que tout le monde aille dans son sens. Il n'est pas proche des joueurs comme on a connu. Et c'est ça qu'on aime. Tu peux marcher à côté de lui sans qu'il te parle. Rien. (...) Ce que je regrette en championnat c'est qu'on a un putain de groupe qui vit super bien, mais il y a un truc qui ne va pas. L'an passé, le groupe vit bien et on va en . Comment je l'explique ? Ce sont les choix du coach", a-t-il lâché.

Plus d'équipes

"Il y a eu beaucoup de chamboulements. Et puis il y a un président qui va dire 'A', un qui va dire 'B'... On m'avait prévenu pour Sainté, comment ça se passait ici", a ensuite ajouté Yann M'Vila, en référence au fonctionnement de l'ASSE avec les deux présidents que sont Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Des propos qui ne manqueront pas d'arriver jusqu'aux oreilles des principaux concernés, et qui ne feront pas les affaires des Verts, eux qui doivent encore assurer leur maintien.