ASSE - Claude Puel : "Le PSG, une équipe formatée pour gagner la C1"

À la veille de la réception du PSG en Ligue 1, l'entraîneur de l'ASSE a admis la supériorité des Franciliens, sans toutefois se montrer fataliste.

Il était resté invaincu pendant de longues semaines après son arrivée sur le banc de l'AS Saint-Etienne pour succéder à Ghislain Printant, il reste désormais sur 3 défaites lors de ses 4 dernières rencontres toutes compétitions confondues. Une série qui fait office d'anomalie pour un Claude Puel ambitieux. Problème, ses Verts affrontent le , dimanche soir (21h05), pour le choc de la 18ème journée de . Peu évident pour rebondir.

Présent en conférence de presse, ce samedi, au centre d'entraînement de l'Etrat, l'entraîneur de l'ASSE refusait de se montrer fataliste à l'idée d'affronter les Champions de emmenés par des joueurs d'un autre comme Neymar, Kylian Mbappé ou encore Mauro Icardi.

"Une équipe formatée pour gagner la Ligue des Champions"

"Ce match est une parenthèse agréable qui nous permet d’affronter une équipe formatée pour gagner la Ligue des Champions. Comme tous les autres clubs, on donnera le meilleur de nous-mêmes. Il faudra hausser notre niveau de jeu pour avoir un certain répondant (...) C’est Paris qui décide s’il veut être perturbé ou pas. Ce n’est pas un manque de respect de leur part, ils ont cette capacité et peuvent se permettre le luxe de laisser une chance à certaines équipes", a confié Claude Puel.

Pour tenter de faire chuter l'équipe de Thomas Tuchel une quatrième fois cette saison, le technicien aussi passé par l'OGC Nice, l'Olympique Lyonnais et compte sur la jeunesse et la fouge de son groupe.

"Ils sont frais et dans la découverte, ils ont envie avant tout. C’est le genre de match que tous les joueurs ont envie de disputer pour hausser leur niveau de jeu. Ils n’ont pas d’autres considérations à avoir pour le moment. Le temps de la confirmation, de la régularité et de la performance contre les grosses équipes n’arrivera qu’une fois qu’ils auront digéré leur temps de jeu et ce qui leur arrive", a expliqué Claude Puel.