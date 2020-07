ASSE - Claude Puel est déjà tourné vers la finale face au PSG

L'entraîneur de l'ASSE était satisfait vendredi après la victoire de son équipe face à Nice (4-1) et n'avait qu'une date en tête : le 24 juillet.

Après avoir facilement disposé de la modeste formation de Rumilly (4-1) lors de son premier match de préparation estivale, l'AS Saint-Etienne a remis le couvert, vendredi soir, face à l'OGC Nice de Patrick Vieira. Et face aux Aiglons, l'addition a été la même : une victoire 4-1 en faveur des Verts.

"Avoir les jambes nécessaires pour jouer une finale"

À la suite de ce succès prometteur, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, était satisfait de la prestation de son équipe, mais était d'ores et déjà tourné vers la finale de la face au , le 24 juillet prochain, au Stade de . "On a réussi à avoir du rythme, à pousser sur une trentaine de minutes. Il va falloir essayer de faire cela sur une plus longue période pour être prêt à tenir 90 minutes ou plus le 24 juillet. Il n’y a pas de bobos, les joueurs peuvent s’employer. Il faut continuer à gérer ça au mieux tout en montant l’intensité de nos matches", a ainsi estimé le technicien, dans des propos accordés au site officiel du club.

Les Verts seront-ils prêts pour affronter le Champion de France après quatre mois sans match officiel ? "Je ne le sais pas. On s’adapte. On essaie de bien travailler sans perdre aucun élément. C’est le match qui dira si on est bien ou non. En tout cas, on essaie de faire une bonne préparation. Il faudra avoir les jambes nécessaires pour jouer une finale comme première rencontre officielle de la saison, ce qui est très particulier", a répondu Claude Puel, qui n'avait jamais été confronté à tel cas de figure.

"Quand on démarre une saison, on a toujours besoin de plusieurs matches pour être compétitifs. Là, on devra être performants tout de suite sur un match", a analysé l'ancien entraîneur de l'OL, de Nice ou encore de . De son côté, le PSG disputera son premier match de préparation ce dimanche, face au Havre.