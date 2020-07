OGC Nice - Patrick Vieira pointe du doigt "certains joueurs"

Après la défaite concédée face à l'ASSE (4-1) en match amical, l'entraîneur des Aiglons a pointé du doigt le niveau de jeu d'une partie de son équipe.

Défait samedi dernier sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-0) en match amical, l'OGC Nice n'a guère été plus inspiré face à l'AS Saint-Etienne, vendredi soir. En effet, les Aiglons, pourtant en avance dans leur préparation estivale, ont été largement battus par les Verts (4-1) dans un Chaudron à huis clos.

"Le niveau recherché est peut-être un peu trop élevé pour certains"

Une deuxième défaite en autant de rencontres disputées, qui n'a pas vraiment été du goût de l'entraîneur Patrick Vieira, lequel a estimé après la rencontre que certains joueurs ne sont pas au niveau attendu... Malgré une première période encourageante, soldée sur le score de 1-1 dans le Forez.



Vieira : "Ma méthode de travail va changer"

"Est-ce qu’on a progressé ce soir par rapport au match de ? Quand je regarde la première période, je dis que oui sur l'aspect défensif (...) Au niveau de l'intensité et du jeu, il y a eu de très bonnes choses sur cette première période. En deuxième période, ça a été un peu plus difficile pour nous de jouer, de créer des occasions", a ainsi estimé l'ancienne légende des Gunners. Si le score à la pause était de 1-1 entre Niçois et Stéphanois, les Verts ont déroulé au retour des vestiaires. Inquiétant.

"Dans cette deuxième période, il y a eu des confirmations que le niveau recherché est peut-être un peu trop élevé pour certains joueurs", a ainsi déclaré Patrick Vieira. Si Nice avait ouvert le score grâce à un but de Thuram, l'ASSE est passée devant grâce à des buts inscrits par Krasso, Abi (x2) et Maçon.