ASM - Robert Moreno : "On a vu sur le terrain tout ce que j'ai demandé"

Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco était très satisfait de la qualification de son équipe, mais aussi de la prestation de ses joueurs, ce samedi.

avait terminé l'année 2019 par un carton. Ce samedi, le club du Rocher a débuté 2020 par un succès. Opposés au en , les Monégasques se sont imposés dans les derniers instants de la rencontre (2-1) grâce à un doublé de Keita Baldé. Suffisant pour satisfaire le nouvel entraîneur Robert Moreno, fraîchement intronisé en lieu et place d'un Leonardo Jardim au crédit totalement épuisé.

"Bien de débuter par une victoire quand il y a un changement d'entraîneur"

"Je suis très content. On a vu sur le terrain tout ce que j'ai demandé à l'équipe. On a marqué deux fois contre une équipe qui a pris très peu de buts en championnat. Cela veut dire qu'on a de grands joueurs qui ont la capacité de mettre en place ce qu'on a demandé en une semaine" , a déclaré l'ancien sélectionneur de l' en conférence de presse au sortir de la rencontre, avant d'annoncer le programme à venir : du travail.

"Ensuite, je suis très content car on a travaillé les coups de pied arrêtés cette semaine et on marque sur corner. C'est bien de débuter par une victoire quand il y a un changement d'entraîneur. (...) Physiquement, les joueurs étaient bien. Ils sont souvent revenus effectuer les efforts défensifs. C'est bien. On doit encore travailler, travailler, travailler" , a insisté Robert Moreno, déterminé. Prochain match pour l'ASM ? Un déplacement sur la pelouse du Parc des Princes (12/01).