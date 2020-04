ASM - Le Prince Albert II déplore la stratégie globale du club

Suiveur assidu de l'AS Monaco, le Prince Albert II a estimé que la stratégie mise en place est en partie la cause de la mauvaise passe actuelle.

Pointant à la 9ème place de à l'heure où le championnat de est à l'arrêt forcé suite à la pandémie de coronavirus, l'AS réalise une saison 2019/20 pour le moins décevante. Dans la lignée de l'exercice précédent, les Monégasques peinent à se montrer à la hauteur des attentes malgré des investissements importants réalisés lors des différents mercatos. Une situation qui n'est pas du goût du prince Albert II, suiveur assidu du club du Rocher.

"Il y a sans doute eu des recrutements peu judicieux"

​

"Combien de fois j'ai vibré pour l'ASM cette saison ? Joker ! Il y a eu quelques belles phases de jeu, quelques matchs intéressants, mais dans l'ensemble… Il commençait à y avoir un semblant de renouveau et de continuité dans les résultats, mais je ne peux pas dire que c'était une saison satisfaisante, non" , a-t-il pesté dans les colonnes de L'Equipe, ce samedi, reprochant notamment les mauvais choix effectués en interne, notamment en matière de recrutement.

"Comment vous dire cela en peu de mots… Il y a sans doute eu des recrutements peu judicieux. Quand vous n'arrivez pas à créer une dynamique au sein d'une équipe, que votre stratégie n'est pas de fidéliser certains joueurs pour qu'ils restent plus d'une, deux ou trois saisons, c'est difficile de créer un bel esprit de groupe ", a ainsi analysé le prince Albert II. Néanmoins, ce dernier apprécie l'apport de Roberto Moreno, arrivé en cours de saison pour succéder à Leonardo Jardim.

Plus d'équipes

"C'est un jeune entraîneur qui a de bonnes idées, du charisme et une bonne énergie. Il avait commencé à amener quelque chose de plus positif et un jeu beaucoup plus séduisant que pendant la première partie de saison. Il faut lui laisser le temps de mettre les choses en place".