AS Rome : Le violent tacle d'Antonio Cassano sur José Mourinho !

L'ancien attaquant de l'AS Roma et du Real Madrid s'est offert le scalp de José Mourinho, qu'il ne porte visiblement pas dans son coeur.

Antonio Cassano et José Mourinho ne partiront pas en vacances ensemble, c'est une certitude. Très présent sur Twitch depuis un peu plus d'un an en compagnie de son ami et ancien international italien, Christian Vieri, Antonio Cassano n'a pas la langue dans sa poche. L'ancien enfant terrible du football italien ne se fait pas que des amis avec ses sorties médiatiques, mais il ne perd pas son franc parler pour autant.

"Mourinho n'a jamais été un très grand entraîneur"

La dernière victime en date n'est autre que José Mourinho. En effet, Antonio Cassano, qui a connu peut-être ses plus belles heures à l'AS Roma aux côtés de Francesco Totti, a fait le bilan du travail du Portugais au sein du club de la Louve. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Antonio Cassano n'est pas fan du travail de José Mourinho.

"José Mourinho n’a jamais été un très grand entraîneur, il a toujours été un très grand communiquant. Je pense qu’il a été l’un des premiers à bien communiquer, à jouer avec les médias et à bien gérer les joueurs forts. Mais pas les mauvais joueurs, parce que c’est facile d’être ami avec les joueurs forts", a expliqué l'ancien attaquant de l'AS Roma sur Twitch.

"A l'AS Roma, c'est désastre sur désastre"

Antonio Cassano reproche notamment à José Mourinho sa gestion de l'effectif et son désir de placer ses propres amis à Rome : "À Rome, c’est désastre sur désastre. Il a fait dépenser pas mal d’argent pour certains joueurs… Matić et Rui Patrício, c’est lui qui les a fait venir, ce n'est pas moi qui les ait fait venir. La Roma ne joue plus au foot depuis un an et demi".

"Sa gestion de Karsdorp a été désastreuse. Il est à l’agonie à cause de lui, il l’a détruit et il l’a insulté devant tout le monde. Maintenant, il va être réintégré, et il n’a plus aucune valeur marchande à cause de cette connerie. Dans son cas comme dans celui de Zaniolo, Mourinho agit de façon sournoise", a ajouté l'ancien international italien.

"Il s'occupe de ses affaires dans le sens où le jeu de merde qu'il produit avec son équipe. Difficilement il le dit, mais il préfère dire : "La Cremonese méritait de gagner". Tu dois expliquer pourquoi ton équipe ne joue pas au football après un an et demi, cela signifie que votre football défensif et spéculatif est fini. Les champions vous ne les avez plus à disposition parce que le football a évolué et vous êtes restés dix ans en arrière", a conclu Antonio Cassano. José Mourinho appréciera.