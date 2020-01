AS Rome-Lazio Rome (1-1) - Fin de série pour les Biancocelesti

Les deux clubs de la capitale italienne se sont tenus en échec ce dimanche soir. La Roma a mis fin à la série de onze victoires de rang de la Lazio.

Dans la plus pure tradition des derbys européens, celui qui oppose la à l' fait forcément figure d'incontournable. D'autant plus quand les Ciel et Blanc pointent à la 3ème place au gré d'une surréaliste série de onze succès de rang en championnat et qu'ils sont talonnés de sept points par la Roma, quatrième. Dans un Stadio Olimpico comble et chauffé par une ambiance des grands soirs, tout était réuni pour un choc de haute voltige.

Une soirée de gala, des gardiens en galère...

Dans ces conditions particulières, ce sont les hommes de Paulo Fonseca qui se montraient les plus entreprenants en première période. Dominatrice, la Louve ouvrait donc le score de manière tout à fait logique peu avant la demi-heure de jeu, par l'inévitable Edin Dzeko. En effet, le premier tir cadré du match était le bon pour la Roma, l'ancien attaquant de profitant d'une sortie manquée de Strakosha pour placer une tête victorieuse (26e).

Passée proche du break dans la foulée (29e), de nouveau via son attaquant Edin Dzeko, la Rome se faisait surprendre à la 34e minute de jeu. Une nouvelle fois, le but était facilité par une grosse bévue d'un portier. Cette fois, c'était au tour de Pau Lopez de faire des siennes. Manquant son dégagement aux points, le gardien de but faisait rebondir le cuir sur sa barre transversale, avant d'assister impuissant à l'égalisation d'un Francesco Acerbi à l'affût.



En deuxième période, c'est encore la Roma qui se faisait la plus pressante et qui se procurait les situations les plus chaudes. Néanmoins, Edin Dzeko et ses partenaires ne parvenaient pas à inscrire un second but synonyme de succès dans ce derby disputé sur un rythme important. La dernière occasion était même à mettre à l'actif de la Lazio, quand Milinkovic-Savic voyait sa tentative lointaine passer à côté du cadre (89e). Pas de vainqueur, donc, dans ce derby romain. La Roma met fin à la série de la Lazio, mais manque l'occasion de combler son retard sur les hommes de Simone Inzaghi.