AS Roma-Milan 2-1, la Louve enfonce Milan

Dans son fief de l'Olimpico, la Roma a signé un succès rassurant aux dépens d'un Milan encore décevant (2-1).

Le choc de la 9e journée de , entre la Roma et Milan, a tourné ce dimanche à l'avantage des Giallorossi. Devant leurs supporters, ces derniers ont fait ce qu'il fallait pour renouer avec le succès et rajouter aux malheurs des Lombards. Javier Pastore et Jordan Veretout ont notamment participé à ce succès des joueurs de la capitale italienne.

Le but décisif a été signé du jeune Nicolo Zaniolo. On jouait la 58e minute et l'ancien sociétaire des équipes jeunes de l'Inter a fait mouche d'un tir du gauche à l'entrée de la surface suite à une déviation malencontreuse de Conti, l'arrière milanais.

Ce but a fait beaucoup de mal aux visiteurs, surtout qu'ils venaient tout juste de revenir à un but partout dans ce match. Le Français Théo Hernandez avait égalisé (55e) en cueillant un service de Calabria, répondant ainsi à l'ouverture du score de l'inévitable Edin Dzeko. Le Bosnien a trouvé la faille sur une belle reprise de la tête en fin de première mi-temps.

En gagnant ce match, la Roma se rapproche des équipes de tête, avec un point de retard seulement sur Napoli, quatrième. Milan, de son côté, reste à une inquiétante 12e place du classement. Malgré la venue d'un nouveau coach à leur tête, en la personne de Stefano Pioli, les Rossonerri réalisent l'un des pires débuts de saison de leur histoire, avec 5 revers concédés en seulement 9 matches joués.