AS Roma, Javier Pastore lance un cri de désespoir

Indésirable à la Roma, Javier Pastore aimerait partir mais aucun club ne semble intéresser par l’Argentin…

En 2018, l’AS Roma avait fait le pari de relancer Javier Pastore. Contre un chèque de 24 millions d’euros, le club de la Louve espérait voir le meneur argentin retrouver ses lettres de noblesse comme à l’époque de Palerme.

Malheureusement, l’air frais de la Serie A n’a pas mis fin au calvaire de Pastore et de ses blessures à répétition. En l’espace de trois saisons, El Flaco n’a disputé que 30 rencontres sous le maillot romain et reste même sur une saison presque blanche avec seulement cinq apparitions.

Sous contrat jusqu’en 2023 et avec un des salaires les plus importants du vestiaire, Javier Pastore est devenu un boulet pour la Roma. L’arrivée de José Mourinho aurait pu changer la donne comme souvent quand un nouvel entraîneur arrive mais ce n’est pas dans les plans du club romain.

Pastore est bien sur la liste des indésirables mais le problème est que les courtisans ne sont pas légions. Annoncé dans le viseur de Monaco, l’ancien chouchou du Parc des Princes a annoncé qu’il n’avait plus la cote sur le marché…

"J’aimerais libérer la Roma de mon salaire, mais durant cette période, à cause de la covid-19, il n’y a pas d’offres concrètes pour moi. Malheureusement, je n’ai presque jamais joué durant les derniers mois de la saison passée, même quand j’étais en forme. Donc personne n’a pu me voir à l’œuvre", a-t-il indiqué dans l’émission Juego de Tiempo.

Prêt à plier bagage, Pastore regrette toutefois de ne pas avoir eu la chance de prouver sa valeur à son nouvel entraîneur, José Mourinho.

"Je n’ai pas eu non plus l’occasion de me présenter. Le club a décidé de nous (les indésirables) prêter ou de vendre, donc je ne m’entraîne qu’avec les joueurs qui attendent que leur cas soit réglé. On verra ce qui se passera d’ici la fin du mercato. De mon côté, je souhaite rester en Europe, mais je ne veux pas non plus aller n’importe où."

La bouteille à la mer est lancée, reste désormais à savoir si elle rencontrera un club intéressé sur son passage...