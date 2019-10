AS Monaco, Wissam Ben Yedder inarrêtable

Auteur d'un doublé contre le Stade Rennais, l'international français continue d'affoler les statistiques et porte son équipe en compagnie de Slimani.

Revenu en cet été, Wissam Ben Yedder n'a pas tardé à retrouver ses marques dans le championnat de . Ce dimanche, l'attaquant français a offert un succès capital à l'AS dans les derniers instants de la partie face au . Auteur d'un but dans un angle très compliqué en première période, Wissam Ben Yedder a récidivé en toute fin de match grâce à une reprise de volée réalisée en pivot. Redoutable buteur et précis dans la surface de réparation, Wissam Ben Yedder a été fidèle à sa réputation.

Auteur de huit buts en huit rencontres de , Wissam Ben Yedder a profité de son doublé contre Rennes pour prendre la tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 devant Victor Osimhen ( ) et Habib Diallo (Metz) qui ont marqué sept buts. Le tout en étant arrivé fin août dans une équipe qui n'avait pas encore enregistré le moindre succès. Après la rencontre en zone mixte, Wissam Ben Yedder est apparu très satisfait de sa rencontre et du résultat de l'AS Monaco.

"Un très beau but"

"Je suis très content. Ce n'était pas un match facile. On marque à la dernière seconde. C'est un très beau but, je suis très content. La saison est encore longue. Il y aura des matches encore plus compliqués que celui-ci. Chaque match est différent. On a résisté. On revient à 2-2 alors qu'on aurait pu perdre. Cela s'est fait dans la douleur. Mais parfois ces matches-là font du bien. Maintenant, il faut se concentrer sur , notre prochain déplacement. Il faut aller chercher quelque chose là-bas", a analysé l'international français.

En conférence de presse, Leonardo Jardim a encensé son duo d'attaquant Ben Yedder-Slimani. Le premier étant meilleur buteur, le second meilleur passeur du championnat : "Bien sûr, nous avons deux attaquants de qualité, deux attaquants avec un profil totalement différent, il y a un joueur plus agressif avec du mouvement et de la profondeur, plus de duels, et l'autre attaquant est plus dans la finesse technique et est un buteur dans la surface de réparation. Nous sommes content d'avoir réussi à faire ce mariage entre Slimani et Ben Yedder et même en difficulté nous avons continué d'organiser la structure de l'équipe pour mettre en valeur ce mariage entre ces deux joueurs".

Si le duo Wissam Ben Yedder-Islam Slimani poursuit sur ce rythme, l'AS Monaco va continuer de remonter au classement et pourra se montrer ambitieux. En course pour une place parmi les 23 de l'équipe de France pour l' en juin prochain, l'ancien attaquant du marche sur l'eau et marque des points. Si certains doutaient de son choix de quitter comme le FC Séville, jouant l'Europe, pour revenir en Ligue 1 du côté du club du Rocher, en pleine reconstruction, Wissam Ben Yedder est en bonne voie pour remporter son pari.