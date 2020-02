AS Monaco - Roberto Moreno sur Islam Slimani : "C'est un grand joueur"

L'entraîneur de l'AS Monaco a salué le talent d'Islam Slimani, auteur d'une entrée décisive sur la pelouse de l'Amiens SC samedi soir (1-2).

Il n'avait plus été amené à jouer en depuis le choc face au et avait été proche de quitter la Principauté lors du dernier mercato hivernal, mais Islam Slimani a été l'un des principaux artisans de la victoire de l'AS sur la pelouse de l' , samedi soir (1-2).

Auteur d'une passe décisive pour Wissam Ben Yedder et du but victorieux de son équipe en fin de rencontre, l'international algérien a célébré son retour de la plus belle des manières, en se montrant décisif et en permettant au club du Rocher de repartir de Picardie avec les trois points.

"Une attaque incroyable avec des joueurs top niveau"

Désormais cinquièmes au classement, les hommes de Roberto Moreno ont signé un deuxième succès de rang en championnat, et le doivent en partie à leur buteur. Un grand joueur, selon le technicien espagnol. "C'est un grand joueur, je l'ai dit dès mon arrivée à Monaco (le 28 décembre). On a une attaque incroyable avec des joueurs top niveau. Je suis très content qu'il ait marqué, en même temps toute l'équipe a fait de gros efforts, à l'image de Jovetic et de Keita", a estimé l'ancien sélectionneur de la Roja, en conférence de presse, avant de se pencher plus en détails sur le match disputé face à l'ASC.

Plus d'équipes

"On a fait quelques erreurs tactiques en première période que nous avons rectifiées. Nous sommes encore une équipe en construction, je ne suis là que depuis quelques semaines. On doit continuer à travailler dans tous les domaines", a aussi déclaré Roberto Moreno, lucide.