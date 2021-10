AS Monaco : presque 10 ans après le rachat du club, le Prince Albert fait le bilan

À l’approche du 10e anniversaire de l’arrivée du propriétaire Dmitry Rybolovlev, le Prince Albert a fait le point sur l’évolution du club.

Champion de France de Ligue 1 en 2018 grâce à une équipe de stars menée par des joueurs tels que Kylian Mbappé, Radamel Falcao ou encore Fabinho, l'AS Monaco semble aujourd'hui moins armée qu'elle ne l'était, malgré un projet séduisant voué à développer des jeunes talents. À l’approche du 10e anniversaire de l’arrivée du propriétaire Dmitry Rybolovlev, qui aura lieu en décembre, le Prince Albert a fait le point sur l’évolution du club, davantage axé sur le trading de jeunes joueurs que par le passé.

"C’est un projet sensiblement différent de ce qu’on avait pu faire dans le passé, c’est l’évolution du football mais aussi des coûts liés au maintien d’une équipe parmi l’élite. (…) Il faut toujours trouver des compromis pour que la gestion d’un club comme Monaco puisse être positive. Je regrette qu’on n’arrive pas à garder certains joueurs pendant plusieurs années. Mais c’est, malheureusement, l’évolution du football professionnel", a ainsi commenté le souverain sur les ondes de la radio RMC.

"Le club marche dans une bonne direction"

Toujours détenteur de 33,33% des parts du club, le Prince de Monaco travaille toutefois main dans la main avec Dmitry Rybolovlev, appréciant la direction qu'est en train de prendre le club du Rocher. "C’est une entente cordiale qui, j’espère, est constructive. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu des erreurs de faites. Le club marche dans une bonne direction. On espère aussi qu’il y aura des résultats au bout", a-t-il ajouté. Après un début de saison décevant, le club entraîné par Niko Kovac est remonté à la 6e place du classement en Ligue 1. Au niveau européen, Monaco est à égalité avec les Hollandais du PSV Eindhoven en tête de son groupe en Ligue Europa.

Si l'ASM aura bien du mal à concurrencer le Paris Saint-Germain, logique favori pour le titre en Ligue 1, force est de constater que les Monégasques ont d'intéressantes forces vives. On pense notamment à Aurélien Tchouaméni, vainqueur de la Ligue des Nations avec la France dimanche soir et déjà courtisé par les plus grands clubs.