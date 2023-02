AS Monaco – OGC Nice : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Monaco-Nice.

Un alléchant derby azuréen

Si l'AS Monaco a été éliminée jeudi soir en Ligue Europa (par Leverkusen, aux tirs au but), elle est sur une série positive en Ligue 1. Occupant la 3e place du classement avec 50 points, l'équipe dirigée par Philippe Clement est invaincue depuis neuf journées en championnat.

Mais pour prolonger cette invincibilité, Monaco devrait contenir une équipe niçoise en plein renouveau. Depuis le remplacement de Lucien Favre par Didier Digard, les Aiglons sont métamorphosés et ne perdent plus (7 matches sans défaite).

Ce derby azuréen s'annonce donc passionnant à suivre entre deux belles équipes de notre championnat.

Date, horaire et lieu de Monaco-Nice

Date : dimanche 26 février 2023

Ville : Monaco (Monaco)

Stade : stade Louis-II

Heure du coup d'envoi : 17h05 heure française

Compétition : 25e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Arbitre de la rencontre : Monsieur Benoît Bastien (France).

Sur quelle chaîne voir le match Monaco-Nice ?

En France, la rencontre entre l'AS Monaco et l'OGC Nice sera diffusée simultanément sur Prime Video et C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Monaco-Nice

En France, il sera de possible de voir le match Monaco-Nice en streaming sur l'application Prime Video et sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Monaco-Nice

A Monaco, le défenseur central Chrislain Matsima devrait une nouvelle dépanner au poste d'arrière droit puisque Ruben Aguilar n'est pas encore à 100% de ses moyens physiques et que Vanderson est blessé. Guillermo Maripan, touché au genou, sera lui aussi absent.

Du côté de Nice, Melvin Bard (mollet), Mattia Viti (cheville), Nicolas Pépé (genou) et Joe Bryan (mollet) sont blessés et forfaits. Le gardien remplaçant Marcin Bulka a fait son retour à l'entraînement mais sera laissé à la disposition de l'équipe réserve pour reprendre la compétition. En revanche, Didier Digard ne sait pas encore s'il pourra compter sur Youcef Atal, la latéral étant à peine remis de sa blessure à la cuisse.

L'équipe probable de Monaco : Nübel - Matsima, Disasi, Sarr, Henrique - Diatta, Fofana, Camara, Golovin - Ben Seghir, Embolo.

L'équipe probable de Nice : Schmeichel - Youssouf, Todibo, Dante - A. Mendy, Ramsey, Boudaoui, K. Thuram, Lotomba - Laborde, Moffi.

Les statistiques à connaître avant Monaco-Nice

● Monaco est le seul adversaire contre qui Nice n'a jamais gagné en Ligue 1 depuis le début de saison 2020-2021 (5 matches – 1 nul, 4 défaites).

● Monaco n'a perdu aucune de ses 7 dernières réceptions de Nice en Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls), soit depuis un revers 1-0 en septembre 2014.

● Monaco a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1, meilleure série en cours dans l'élite. L'ASM pourrait connaître une série de 5 succès consécutifs pour la 2e fois de la saison en L1 après septembre-octobre 2022 (5) – une série qui avait d'ailleurs débuté contre Nice (1-0 à l'aller).

● Seuls Nantes et Barcelone (6 chacun) affichent plus de clean sheet en 2023 que Nice (5) dans les 5 grands championnats. Les Aiglons n'en avaient réalisé que 3 sur la partie de la saison jouée en 2022.

● Monaco a remporté ses 4 derniers matches de Ligue 1 à domicile, meilleure série en cours dans l'élite. L'ASM a marqué au moins 3 buts lors de ses 3 dernières réceptions de L1 (7-1 contre Ajaccio, 3-2 contre Auxerre, 3-1 contre le PSG).

● Nice compte 14 points à l'extérieur contre les équipes de 1re moitié de tableau en Ligue 1 cette saison (4 victoires, 2 nuls, 2 défaites), le meilleur total du championnat.

● Monaco a marqué 10 buts par des remplaçants en Ligue 1 cette saison, meilleur total devant un duo composé de… Nice et Lens (8 chacun).

● Nice n'affiche que 10.6% de tirs convertis en buts en Ligue 1 cette saison. Parmi les équipes de 1re moitié de tableau, seul Reims (9.2%) fait moins bien. Les Aiglons ont notamment tenté 16 frappes (1 cadrée, 0 but) lors de leur dernière sortie contre Reims le week-end dernier.

● Wissam Ben Yedder est impliqué sur au moins un but lors de 9 de ses 10 derniers matches toutes compétitions confondues avec Monaco (13 sur la série – 10 buts, 3 passes décisives). Le Français compte 5 buts en 6 rencontres TCC face à Nice avec le club du Rocher.

● Didier Digard est invaincu lors de ses 7 premiers matches de Ligue 1 (5 victoires, 2 nuls). Seul Lucien Favre (11 rencontres) a connu meilleur départ dans l'élite avec Nice.