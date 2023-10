AS Monaco – Metz : Diffusion Tv et en clair, streaming et compos probables

Ce dimanche, l'AS Monaco affronte le FC Metz à l’occasion de la 9e journée de la Ligue 1.

Leader de Ligue 1 avant le début de cette 9éme journée, l’AS Monaco affronte le FC Metz ce dimanche. Les monégasques qui ont vu le PSG leur piqué provisoirement la première place tenteront de s’imposer pour retrouver leur fauteuil.

Monaco privé de plusieurs joueurs

L'AS Monaco devra faire face à plusieurs absences importantes. Le défenseur prometteur Salisu, les deux piliers habituels Vanderson et Caio Henrique, ainsi que l'attaquant suisse Embolo, tous blessés depuis longtemps, ne seront pas disponibles.

De plus, Maripan et Golovin, touchés respectivement pendant et juste avant la trêve internationale, sont incertains. S'ajoutent à cette longue liste de blessures, l'international suisse Zakaria et la révélation du début de saison au milieu de terrain, Magassa, qui sont suspendus pour ce match.

Cependant, l'équipe dirigée par Adi Hütter peut compter sur plusieurs joueurs de grande qualité cette saison. L'international japonais Minamino, avec 3 buts et 3 passes à son actif, l'international espoir français Akliouche, auteur de 3 buts, l'infatigable Ben Yedder avec 5 buts, et l'Américain Balogun, qui a inscrit 3 buts, seront les fer de lance de l'attaque monégasque.

Metz f ace à un gr and défi

De l'autre côté, les Grenats seront privés du défenseur Maxime Collin, du milieu Maïga, et de l'attaquant Tetteh pour ce déplacement à Louis II. Malheureusement pour eux, l'absence de Tetteh est particulièrement préjudiciable, car l'équipe de Laszlo Bölönï ne dispose pas d'autant de talent en attaque que son adversaire. En effet, seul le milieu Sabaly a réussi à marquer plus d'un but cette saison, tandis que le Suédois Asoro et l'attaquant Jallow sont pour l'instant bloqués à une seule réalisation.

Ce match sera un défi pour les Grenats, qui devront faire preuve de solidarité et de détermination pour rivaliser avec l'AS Monaco, malgré leurs nombreuses absences. De leur côté, les Monégasques chercheront à capitaliser sur leur effectif de qualité pour consolider leur position de leader en Ligue 1.

Les équipes probables de Monaco - Metz

Monaco : Köhn – Singo, Matazo (ou Maripan), Matsima – Diatta, Fofana, Camara, Jakobs – Minamino (ou Golovin) – Ben Yedder, Balogun.

Metz : Oukidja – Kouao, Traoré, Candé, Udol – N’Duquidi, Jean-Jacques – Jallow, Camara, Diallo – Estupinan.

A quelle heure et sur quelle chaîne voir Monaco- Metz ?

Le match entre Monaco et Metz sera à suivre ce dimanche à partir de 17h05 heures sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal, ainsi que sur DAZN.