AS Monaco - Islam Slimani : "Au début, on ne croyait pas beaucoup en moi"

L'attaquant algérien prêté par Leicester s'est confié sur le site officiel de l'ASM à propos de ses premières semaines au sein du club du Rocher.

Il est l'un des symboles du potentiel offensif de l'AS contrasté par sa défense peu sereine depuis le début de la saison. Islam Slimani est enn forme depuis son arrivée en provenance de Leicester, sous la forme d'un prêt.

L'international algérien est revenu sur ses premiers pas en lors d'une interview sur le site officiel de l'AS Monaco. "C’est toujours bien de découvrir de nouveaux championnats. Je me sens bien, j’essaye toujours d’aider l’équipe. Au début de saison, on ne croyait pas beaucoup en moi. C’était même un avantage."

"Avec Ben Yedder, on est complémentaire"

À Monaco, il a d'ailleurs retrouvé Leonardo Jardim qu'il avait connu du côté du Sporting CP au . "Le coach connaît mes qualités, il sait m’utiliser et me donner confiance. Pour moi le plus important c’est donner le maximum pour l’équipe. Quand tu joues bien et que tu es en confiance tu peux prendre plus facilement de plaisir. Quand le collectif fonctionne, les individualités sont mises en valeur."

Enfin, Islam Slimani s'est exprimé sur son duo efficace et cohérent avec Wissam Ben Yedder, qui a notamment permis à l'ASM de s'imposer contre l'OGC Nice mardi. "Avec Wissam on est complémentaire. On est deux profils différents, lui il est explosif et va dans les espaces. On est tous les deux des joueurs d’expérience."

Déjà impliqué sur quatre buts depuis le début de la saison en (trois réalisations et une passe décisive), le vainqueur de la CAN 2019 entend bien poursuivre cette bonne dynamique avec la réception de Brest, ce samedi pour le compte de la 8e journée.