AS Monaco – FC Lorient : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Monaco-Lorient.

Monaco à la poursuite du trio de tête

Pour l'AS Monaco (4e avec 58 points), l'objectif de cette fin de saison est de décrocher une place sur le podium, synonyme de participation à la Ligue des champions la saison prochaine.

Après avoir battu Ajaccio (2-0) et Strasbourg (4-3), Monaco a été tenu en échec à Nantes sur le score de 2-2 après avoir mené 2-0.

Les Monégasques ne doivent plus perdre de précieux points dans la course au podium et cela passe par une victoire contre Lorient (10e avec 45 points), équipe qui reste sur trois matches sans victoire.

Date, horaire et lieu de Monaco-Lorient

Date Dimanche 16 avril 2023 Ville Monaco (Monaco) Stade Stade Louis-II Heure du coup d'envoi 17h05 heure française Compétition 31e journée de la Ligue 1 Uber Eats Arbitre de la rencontre Monsieur Bastien Dechepy (France)

Sur quelle chaîne voir le match Monaco-Lorient ?

En France, la rencontre entre Monaco et Lorient sera diffusée sur Canal+ Foot.

Le streaming pour voir le match Monaco-Lorient

En France, il sera de possible de voir le match Monaco-Lorient en streaming sur l'application MyCanal.

Les compositions probables de Monaco-Lorient

Trois joueurs de Monaco sont absents pour la réception de Lorient : Breel Embolo (réathtlétisation après son entorse du genou), Malang Sarr (malade) et Ruben Aguilar (adducteurs).

De son côté, le FC Lorient est privé d'Enzo Le Fée (cuisse), de Théo Le Bris (cuisse) et de Gédéon Kalulu (adducteurs). En revanche, le gardien Yvon Mvogo, qui était blessé depuis novembre, est rétabli et pourrait retrouver le groupe, voire son place de numéro 1.

L'équipe probable de Monaco : Nübel - Vanderson, Maripan, Disasi, Caio Henrique - Camara, Marazo - Diatta, Ben Seghir, Golovine - Ben Yedder. L'équipe probable de Lorient : Mannone ou Mvogo - Le Goff, Meïté, Talbi - Cathline, Makengo, Ponceau, Yongwa - Faivre, Aouchiche - Dieng.

Les statistiques à connaître avant Monaco-Lorient

● Monaco reste sur 4 matches de Ligue 1 sans victoire face à Lorient (3 nuls, 1 défaite), lui qui avait gagné les 4 précédents. Parmi les clubs actuellement en L1, il n'y a que face à Lens (5 matches) que l'ASM est sur une plus mauvaise série en ce moment.

● Monaco n'a gagné que 2 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir remporté 7 de ses 9 premiers depuis la reprise post-Coupe du Monde (2 nuls).

● Lorient n'a plus enchaîné 2 fois le même résultat en Ligue 1 depuis les 13e et 14 journées (2 défaites). Les Merlus n'ont remporté que 2 de leurs 10 derniers matches dans l'élite (4 nuls, 4 revers).

● Monaco a encaissé 3 buts ou plus lors de 5 matches à domicile en Ligue 1 cette saison, aucune équipe ne fait moins bien (à égalité avec Angers). L'ASM reste tout de même sur un succès 4-3 contre Strasbourg à Louis-II le 2 avril.

● Lorient n'a gagné aucun de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 4 défaites), alors qu'il avait remporté 4 des 6 précédents (2 nuls). Les Merlus affichent un bilan de 5 victoires, 5 nuls et 5 défaites à l'extérieur en L1 cette saison.

● Aucune équipe ne compte plus de buts à la suite d'un corner en Ligue 1 cette saison que Monaco (10, comme Brest et Marseille). L'ASM était pourtant dernière de ce classement en 2021-2022 (2).

● Depuis la reprise post-Coupe du Monde, Monaco est l'équipe qui possède la meilleure attaque de Ligue 1 (34 buts), le meilleur taux de conversion de tirs en but (17%) et le meilleur différentiel buts-Expected Goals (+8.3, Strasbourg 2e à +2.7).

● Lorient est sanctionnée d'un carton toutes les 9.5 fautes en moyenne cette saison en Ligue 1, moins souvent que toute autre équipe (294 fautes, 31 cartons). Les Merlus comptent au moins 11 cartons de moins que toute autre formation dans l'élite cette saison.

● Caio Henrique compte 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison, seuls Lionel Messi (14) et Neymar (11) font mieux. Le latéral de Monaco a d'ores et déjà battu son record de 2021-2022 (8).

● Montassar Talbi (Lorient) fait partie des 3 joueurs de champ (avec Kevin Danso et Yunis Abdelhamid) ayant disputé l'intégralité des minutes possibles en Ligue 1 cette saison (2700).

