AS Monaco : Embolo raconte comment Federer l'a aidé à se remettre d'une grave blessure

Breel Embolo entretient une relation particulière avec Roger Federer. Le tennisman a en effet aidé l'attaquant à se remettre d'une grave blessure.

Arrivé cet été à l'AS Monaco, Breel Embolo est rapidement devenu incontournable au sein de l'équipe monégasque. L'international suisse a en effet déjà marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en 9 apparitions en Ligue 1.

Dans les colonnes de Nice-Matin, Embolo a confié comment le célèbre tennisman Roger Federer l'avait aidé à se remettre d'une grave blessure (fracture de la cheville avec complication) lorsqu'il jouait à Schalke 04, en 2016, peu de temps après avoir rejoint le club allemand en provenance du FC Bâle : « Il venait souvent voir les matches quand je jouais à Bâle. Quand je l'ai croisé alors que j'étais blessé, il savait absolument tout de ce qui m'était arrivé. J'étais choqué. C'est l'un des dix plus grands athlètes de l'histoire, comment il peut savoir de quoi souffre Embolo ? Il m'a conseillé des spécialistes. Il te fait te sentir important. Il ne fait pas semblant, il est vraiment intéressé. Je me souviens l'avoir vu parler avec un skieur et il connaissait tous les résultats de la saison. Il est impressionnant. »

Bien évidemment, Embolo a été très ému par la retraite de Roger Federer, qui a joué son dernier match le 23 septembre dernier : « J'étais avec la sélection suisse. Sur un écran, il y avait le match de l'Italie, et sur l'autre la Laver Cup. On a poursuivi le visionnage dans ma chambre avec deux-trois joueurs. C'était un moment très émouvant. Un mois et demi avant, il était venu nous voir à l'entraînement. Il nous disait alors, qu'il donnait tout pour revenir, qu'il était prêt à essayer encore. Il a finalement pris la décision d'arrêter. Il a tellement apporté au sport en tant qu'athlète mais aussi en tant qu'homme. Je lui souhaite le meilleur. »