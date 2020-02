AS Monaco - Benoît Badiashile vise le podium

Le jeune défenseur central de l'ASM ne s'en cache pas : alors que le club est actuellement 5ème en Ligue 1, les Monégasques visent le podium.

Malgré un début de saison poussif, l'AS demeure totalement en course pour terminer sur le podium ainsi que pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Après la crise, l'heure est désormais à l'optimisme sur le Rocher, où le club reste sur quatre matches consécutifs sans avoir encaissé le moindre revers en championnat. Néanmoins, qu'on ne s'y trompe pas, alors que les Monégasques sont actuellements cinquièmes, c'est bel et bien le podium qui est visé, comme l'a confié Benoît Badiashile.

"On croit donc en nos chances"

"Forcément à Monaco, nous devons avoir des objectifs élevés. On a cet objectif d'atteindre le podium et on va tout faire pour réussir. C'est toujours faisable, cette année, le championnat est très serré, il n'y a pas d'énorme écart de points à part avec Paris", a expliqué le jeune défenseur de 18 ans, en conférence de presse.

"On croit donc en nos chances. On sait que cela va être compliqué pour aller chercher Marseille aussi, mais on a les atouts pour les titiller", a ensuite expliqué le joueur formé au club. À 12 journées du terme de la saison, l'AS Monaco compte actuellement 5 points de retard sur Rennes, troisième. Pour remonter au classement, les protégés de Roberto Moreno seraient bien inspirés de venir à bout du , samedi soir (20h00), qui plus est devant leurs supporters, au Stade Louis II.