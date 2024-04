Arteta, la drôle de réponse

Mikel Arteta a donné une réponse surprenante à la question de la prolongation de son contrat avec Arsenal

Après l 'annonce par Xavi de son intention de quitter son poste à la fin de la saison, Arteta est apparu comme le favori pour lui succéder au Camp Nou. Cependant, le joueur de 42 ans a rapidement dissipé toute idée de départ imminent d'Arsenal, réaffirmant son engagement envers le club du nord de Londres.

Toutefois, l'avenir d'Arteta à l'Emirates Stadium est toujours en suspens. L'Espagnol, qui a initialement pris les rênes d'Arsenal en décembre 2019, a succédé à son compatriote Unai Emery pour un contrat de trois ans et demi. Il a signé une prolongation lors de la saison 2021-22 et son bail actuel court jusqu'en 2025. Bien qu'il lui reste un peu plus d'un an sur son arrangement, le Basque reste incapable de donner une mise à jour sur un éventuel renouvellement.

Rien, pour l'instant.

Lorsqu'on lui a demandé de faire le point sur la situation de son contrat, Arteta a répondu aux journalistes : "Non, rien. Je suis très heureux. J'ai encore un an de contrat, c'est une longue période dans le football. Les joueurs sont heureux, le club est heureux, il n'y a pas de problème. Je me concentre sur les matches et sur le fait de gagner des matches de football, c'est la chose la plus importante pour l'instant."

Malgré le démenti d'Arteta sur les liens avec le FC Barcelone, l'attrait d'un retour dans le club de son enfance reste un argument de poids. Arsenal se trouve dans une course au titre passionnante en Premier League, distancé par le leader Liverpool par seulement deux points à neuf journées de la fin de la saison, avant d'affronter Luton Town, en difficulté, mercredi. L'équipe d'Arteta est également sur le point de remporter une victoire européenne, se préparant à affronter le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions, la première rencontre étant prévue le 9 avril à l'Emirates.