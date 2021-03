Arteta : "Arsenal est très très loin d'être mon équipe"

Les Gunners occupent la dixième place de la Premier League avant leur déplacement à Burnley, mais montrent des signes d'amélioration.

Mikel Arteta a admis qu'il est encore "très, très loin" d'avoir sa propre équipe à Arsenal, ajoutant que la position des Gunners dans le championnat cette saison n'est "pas acceptable".

Arsenal a connu une meilleure période depuis Noël, remportant sept de ses douze derniers matches de Premier League, dont un impressionnant succès 3-1 à Leicester City le week-end dernier.

Mais ils se dirigent toujours vers le choc de samedi à Burnley à une décevante 10e place après une première moitié de saison médiocre, et Arteta sait qu'il est encore loin d'avoir l'équipe qu'il veut à la hauteur de ses ambitions dans le nord de Londres.

Lorsqu'on lui a demandé dans quelle mesure l'équipe actuelle d'Arsenal était proche de devenir ce qu'il considère comme sa propre équipe, Arteta a répondu "Très loin. Très, très loin.

"Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de qualité à ajouter. Nous devons être beaucoup plus efficaces dans la prise de décision, beaucoup plus rapides à ouvrir les situations quand il y a des décalages.

"Plus de contrôle des matchs, plus d'actions défensives dans la moitié de l'adversaire, moins d'erreurs dans notre propre moitié, plus de clean sheets. Il y a beaucoup à faire - plus de buts à marquer, plus de créativité. Il y a beaucoup à faire.

"Quand vous regardez le classement du championnat, ce n'est pas acceptable. Nous sommes le club de football d'Arsenal et nous ne devrions pas être à proximité d'ici. Si quelqu'un est content de ça, il n'est pas au bon endroit."

Depuis Noël, Arsenal a remporté sept de ses douze matchs de championnat, récoltant 23 points sur un total possible de 36. Seuls Manchester City (36) et West Ham (24) ont obtenu plus de points que l'équipe d'Arteta depuis la période des fêtes, les Gunners occupant la troisième place du classement pendant cette période.

Manchester City (31) et Manchester United (24) sont les deux seules équipes à avoir marqué plus qu'Arsenal (22) pendant cette période et seul City (quatre) a encaissé moins que les neuf buts que l'équipe d'Arteta a laissé passer.

Bien qu'Arsenal soit encore loin d'avoir atteint son objectif, l'Espagnol pense que son équipe est sur la bonne voie. Lorsqu'on lui a demandé s'il voyait des signes que son équipe se rapprochait de sa vision à long terme pour l'avenir, le patron des Gunners a répondu : "Oui, c'est le cas.

"Je crois avoir mentionné que lorsque vous regardez le match précédent que nous avons joué contre une équipe il y a quelques mois, et que vous regardez où en est l'équipe en ce moment, je pense que c'est toujours une bonne façon de voir la progression, et je l'ai vu."