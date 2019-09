Arsène Wenger va effectuer son retour dans le monde du football

L'ancien manager d'Arsenal est en passe d'être nommé dans un rôle technique au sein de la FIFA. En attendant une nouvelle mission comme coach.

Arsene Wenger est sur le point d'effectuer son grand retour sur la scène footballistique en acceptant un rôle technique au sein de la FIFA. L'ancien manager d' était inactif depuis la fin de son long cycle dans le nord de Londres, en mai 2018.

Après des discussions prolongées avec les instances dirigeantes du football mondial, des sources ont confirmé à Goal que l'Alsacien serait prochainement désigné dans un rôle spécifique au sein de l'institution. Wenger assumera une bonne partie des responsabilités qu'avaient Zvonimir Boban, lequel a quitté ses fonctions de secrétaire général adjoint de la FIFA pour devenir le nouveau responsable du football de l' en mai dernier.

Ça ne sera cependant pas sa seule mission. Il a été révélé à Goal que le Français aurait toute latitude pour définir son travail au fur et à mesure de son évolution, la FIFA souhaitant également puiser dans son vaste éventail d’expériences et de connaissances en tant qu’entraîneur pour continuer à développer le jeu dans le monde entier.

Il reste cependant à voir combien de temps Wenger occupera ce rôle. Le technicien de 69 ans a admis dernièrement qu'il envisageait toujours de retrouver un poste d'entraineur à l'avenir - potentiellement même pour la 2022 au . "Je me vois travailler pour une équipe", a-t-il confié à beIN SPORTS. "J'aurai assez de temps et de distance pour mon dernier travail et je ne serais pas contre".

"Je dois dire que j'ai toujours voulu vivre une Coupe du Monde parce que je pensais que c'était le rôle d'un entraineur que d'être là où les meilleurs joueurs de football du monde se réunissent. Espérons que vous me verrez, et je touche du bois, au Qatar dans trois ans", a-t-il ajouté.

De nombreux défis ont été proposés à Wenger depuis qu'il a dirigé son dernier match en tant que patron d'Arsenal à la fin de la saison 2017-18. Mais il dit qu'il a délibérément décidé de prendre une longue pause pour se ressourcer après son long séjour en . "J'ai aimé prendre un peu de distance [avec le football]", a-t-il indiqué. "J'avais une réticence à retourner dans la fournaise. Je ne peux toujours pas vivre aujourd'hui avec le fait que je ne serai plus jamais sur le banc. Je pourrais opter pour une solution intermédiaire. Ce que je veux, c’est de partager ce que je sais et ce que j’ai appris le plus possible. J'aimerais vivre encore une fois l'intensité de la compétition."