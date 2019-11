Arsène Wenger évasif sur la rumeur Bayern

Questionné ce mardi à propos de la possibilité de s’installer sur le banc du Bayern, le coach français a habilement éludé le sujet.

Arsène Wenger fait partie de la liste des techniciens qui sont annoncés du côté du Bayern. Libre de tout engagement, l’Alsacien possède les compétences et le pedigree nécessaire pour prendre en main l’équipe bavaroise et succéder à Niko Kovac, démissionnaire le week-end dernier.

La perspective de débarquer à Munich enchante-t-elle l’ancien manager d’ ? La question lui a été posée directement ce mardi alors qu’il s’apprêter à commenter un match de Ligue des Champions sur le plateau de BeIn Arabe. « Vous y allez fort pour la première question ? Moi, je suis venu ici pour parler du match et vous me mettez directement sous pression », a-t-il répondu avec le sourire à ses interlocuteurs.

La question a été ensuite reformulée pour savoir si le coach triple champion d’ est toujours intéressé par le coaching. « Bien sûr que oui. Il y a des aspects de ce métier qui me manquent, et d’autres un peu moins. Mais préparer mon équipe, préparer les matches pour essayer de les gagner, développer les jeunes et sentir des émotions, c’est sûr que cela me manque », a-t-il rétorqué.

Depuis qu’il s’est retiré des terrains, Wenger se contente d’exercer comme consultant pour différentes chaines et aussi de tenir des conférences de presse à des fins caritatives. Le Français a reconnu avoir repoussé plusieurs propositions depuis son départ de l’Emirates Stadium.