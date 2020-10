Arsenal - Wenger détaille comment tirer le meilleur d'Ozil

L'ancien coach des Gunners est persuadé que l'Allemand peut encore rendre de fiers service à son équipe, malgré son irrégularité.

Mikel Arteta, l'entraîneur d' , a reçu des conseils d'Arsène Wenger, ancien patron des Gunners, sur la façon de tirer le meilleur parti de Mesut Ozil.

L'ancien international allemand ne semble pas s'intégrer dans les plans de l'Espagnol à l'Emirates Stadium. Son omission très médiatisée de la liste pour l'Europa League est le dernier coup porté à ses chances de revenir au premier plan dans le nord de Londres.

Wenger pense que le jeune homme de 31 ans peut encore être efficace, mais qu'il a besoin d'une certaine structure autour de lui pour s'épanouir. S'adressant à Der Speigel, Wenger a déclaré "Il n'était pas exactement celui qui avait la plus grande discipline sur le terrain.

"Et jouer sans ballon n'était pas vraiment son point fort. Mais vous pouvez y faire face si vous mettez à ses côtés des joueurs plus défensifs. L'essentiel est de trouver le bon équilibre entre l'attaque et la défense."

Wenger a toutefois laissé entendre que la façon dont le jeu est joué actuellement n'est peut-être pas du goût de l'ancien joueur du .

"Les joueurs ont perdu leur qualité technique au cours des dix dernières années, a-t-il fait valoir. L'aspect athlétique est devenu plus important que la technique et la prise de décision. C'est plus une question de caractéristiques physiques et d'intensité, d'explosivité. Et il s'agit aussi d'être un showman."

Ozil a rejoint les Gunners à l'époque où Wenger était encore aux commandes, à l'été 2013. Au cours de la saison 2015-16, il a enregistré 19 passes décisives en - le deuxième plus grand nombre de passes enregistrées à l'époque, derrière les 20 de Thierry Henry lors de la saison 2002-03, un total depuis lors égalé par Kevin De Bruyne.

Il a également été le joueur le plus rapide de l'histoire de la Premier League, avec 50 passes décisives - bien que De Bruyne ait depuis battu ce record - mais il continue de se distinguer en étant le seul joueur à occuper la tête du classement des passes décisives en , en et en Premier League.

Malgré cela, Ozil s'est révélé être une figure polarisante parmi les fans d'Arsenal en raison de son manque de rythme. Arteta, quant à lui, l'a exclu de l'équipe première alors que le joueur a insisté sur le fait qu'il ne serait pas transféré, à la grande frustration de certains supporters, qui pensent qu'il touche un gros salaire pour avoir fait peu.

En début de semaine, Ozil a déclaré qu'il paierait le salaire du Gunnersaurus après que la mascotte ait été licenciée par le club après 27 ans de service.