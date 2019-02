Arsenal, Wenger croit connaitre la raison de la méforme d'Ozil

Arsène Wenger, l'entraineur d'Arsenal, croit savoir pourquoi Mesut Ozil n'évolue pas à son vrai niveau depuis plusieurs mois.

Cette saison, Mesut Ozil n'est que l'ombre de ce joueur qui a illuminé parfois les pelouses anglaises et qui a mené l'Allemagne vers le titre de champion du monde en 2014. Et ses statistiques le démontrent largement (3 buts marqués et 1 passe décisive offerte en championnat). Le milieu offensif a perdu de sa superbe, à tel point qu'Unai Emery, le manager des Gunners, l'a relégué sur le banc durant plusieurs parties. Une situation nouvelle et qui, inévitablement, suscite des interrogations. Sur l'avenir du joueur dans la capitale anglaise, mais aussi les raisons de ce long et curieux passage à vide.

Ozil est dans le dur, et parmi ceux qui sont bien placés pour trouver une explication à sa baisse de rendement il y a son ancien entraineur, Arsène Wenger. Lundi, lors de la cérémonie des Prix Laureus, organisée lundi soir, le technicien alsacien a eu à répondre aux questions à propos de son ex-protégé. Pour lui, il y a au moins une raison évidente au fait que l'Allemand n'est plus aussi performant qu'avant.

"Je pense que la durée du contrat n'a rien à voir avec la sélection de l'équipe, a déclaré Wenger. Mais parfois, il y a des cas spéciaux. La plupart du temps, nous pensons que lorsque nous engageons un joueur pendant cinq ans, nous avons un bon joueur pendant cinq ans. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'ils vont donner satisfaction. Parce qu'ils pourraient aussi être dans une zone de confort. " À noter que le bail actuel d'Ozil (30 ans) avec l'équipe londonienne s'étend jusqu'e 2021. Sa dernière prolongation date du 1er février dernier, et cela coïncide plus ou moins avec le début de sa régression.

Ozil est sur le déclin. Wenger ne le nie pas, mais il juge aussi que l'idée de s'en séparer n'est pas la bonne pour Arsenal. "Il a un contrat, mais le problème est que si vous voulez acheter un joueur comme lui, vous devez dépenser 120 millions d'euros, a confié le coach français. Et pour maintenir la valeur du joueur, au-delà du cas d'Özil, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte comme la structuration du football. Pour acheter des joueurs de qualité supérieure, vous avez besoin de 120 millions d'euros au moins. La décision que vous devez prendre est donc de savoir si vous ré-signez le joueur, qui ne nous coûte rien, ou avons-nous l’argent pour acheter un autre tout aussi bon ?"