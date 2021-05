Arsenal-Villarreal, Unai Emery : "Aubameyang est un tueur"

L'ancien entraîneur d'Arsenal se méfie tout particulièrement de Pierre-Emerick Aubameyang à la veille de la demi-finale retour de Ligue Europa.

Unai Emery a déclaré que Villarreal s'attendait à affronter "la meilleure version" de Pierre-Emerick Aubameyang, jeudi soir, en Ligue Europa, tout en décrivant le leader d'attaque d'Arsenal comme un "tueur". Villarreal se rendra à l'Emirates Stadium pour le match retour de leur demi-finale contre les Gunners, après un aller remporté 2-1.

L'attaquant gabonais avait manqué cette rencontre pour pouvoir poursuivre sa guérison du paludisme, mais sera à nouveau disponible pour les Gunners lors du retour en terre londonienne. Unai Emery, qui a été son entraîneur pendant un an et demi à Arsenal avant d'être limogé en novembre 2019, se méfie de son ex-attaquant.

"Nous travaillons dans l'attente de la meilleure version d'Auba"

"C'est un tueur et le sera toujours. Il est de retour maintenant, et cela signifie que les alarmes se déclenchent. Il est très difficile de l'arrêter. Nous travaillons dans l'attente de la meilleure version d'Auba. C'est une personne et un joueur formidable", a ainsi confié l'ancien coach du Paris Saint-Germain lors d'une conférence de presse.

Unai Emery a également louangé le milieu de terrain Granit Xhaka, malgré les problématiques posées durant son règne à l'Emirates Stadium, quand l'international suisse avait été déchu de son brassard de capitaine suite à son affrontement avec une section de supporters lors d'un match de Premier League contre Crystal Palace.

Granit Xhaka a depuis forcé son retour dans l'équipe d'Arsenal sous Mikel Arteta, et son ancien coach s'en félicite. "Il mérite d'être dans un club comme Arsenal et il mérite le respect du peuple. Je pensais la même chose à l'époque que maintenant. C'est un footballeur extraordinaire et une double personne extraordinaire. Je suis vraiment content qu'il apprécie ça à Arsenal", a cette fois expliqué l'Espagnol. Le vainqueur du match entre Villarreal et Arsenal affrontera le vainqueur du match entre Manchester United et la Roma.