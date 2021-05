Man City-PSG (2-0) : l'arbitre a insulté Paredes selon Herrera, Verratti confirme

Après la rencontre Manchester City-PSG, Ander Herrera et Marco Verratti ont accusé l'arbitre d'avoir insulté Leandro Paredes.

Si les joueurs du PSG étaient bien évidemment abattus après l'élimination contre Manchester City, Ander Herrera puis Marco Verratti ont accusé l'arbitre de la rencontre, monsieur Björn Kuipers, d'avoir insulté Leandro Paredes.

Au micro de RMC Sport, le milieu de terrain espagnol a été le premier a abordé l'incident : « On parle de respect avec les arbitres. L’arbitre a dit "fuck off" à Leandro Paredes. Si on dit ça, on a une suspension de trois ou quatre matches. »

Marco Verratti, toujours au micro de RMC Sport, a confirmé le dérapage de l'arbitre : « Moi aussi il m'a parfois dit fuck you. Si je dis fuck you, je prends dix matches. C'est sûr que je parle beaucoup avec l'arbitre, mais je ne dis jamais fuck you. »

Au-delà de cet incident, Ander Herrera éprouvait des regrets : « Je pense qu'on a été la meilleure équipe pendant 70 minutes. On a tout essayé, on a attaqué, on leur a posé des problèmes. On peut partir d'ici avec la tête haute. On est triste mais ce n'est pas facile d'être finaliste et d'être dans les quatre meilleures équipes cette saison. »

L'article continue ci-dessous

L'Espagnol espère cependant finir la saison avec des trophées, le PSG pouvant réaliser le doublé Coupe-Championnat : « On a encore deux titres à jouer et doit gagner tous les matches jusqu'à la fin de la saison. »

Même son de cloche chez Marco Verratti : « Bien sûr qu'il y a de la déception, parce qu'on y croyait. Jusqu'au carton rouge, on était dans le match. On a créé beaucoup d'occasions, on a joué beaucoup mieux qu'eux. On prend un but sur leur première action, comme à l'aller. On a lutté jusqu'à la fin, on a tout essayé. C'est comme ça, dans le football. On fait deux années dans le dernier carré, et c'est un bon parcours. Je suis désolé, mais on va réessayer jusqu'à la mort. »