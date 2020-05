Arsenal, Vieira encense Arteta

L'impact du nouvel entraîneur des Gunners sur les performances de son équipe a été salué par l'ancien milieu de terrain.

Patrick Vieira a salué l'impact de Mikel Arteta sur , affirmant que le nouvel entraîneur avait redonné de l'énergie au club. Mikel Arteta a été félicité depuis qu'il a pris la relève d'Unai Emery en décembre de l'année dernière, après avoir perdu seulement deux de ses 15 matches à la tête de l'équipe. L'ancien capitaine d'Arsenal, Vieira, qui était également cité comme une solution pour entraîner Arsenal, a encensé Arteta pour son travail jusqu'à présent à l'Emirates Stadium.

"Quand tu es Gunner, tu es toujours un Gunner, donc je les regarde tout le temps, je regarde leurs matchs", a expliqué l'entraîneur de Nice à Ian Wright dans une interview pour Adidas. "Ce qui est vraiment intéressant avec Arteta, c'est qu'il ramène l'énergie et on dirait qu'ils jouent pour le club, mais aussi pour le manager, et je pense que c'est vraiment important." Patrick Vieira est à la tête de l'OGC Nice depuis 2018 et était lié à un retour à Arsenal après le licenciement d'Unai Emery l'année dernière.

"À Nice, je peux réaliser mes ambitions"

Le Français a dit vouloir gérer un grand club dans le futur, mais il est content actuellement à Nice : "Je ne sais vraiment pas ce que sera l'avenir, mais faire ce travail, c'était comme être un joueur", a déclaré Vieira. "Je voulais jouer à un niveau élevé, je voulais jouer pour l'équipe nationale, je voulais aller à la , je voulais jouer avec les meilleurs joueurs et il n'y a aucun doute en tant qu'entraîneur, j'ai le même genre d'ambition".

"Je voudrais gérer une équipe qui aura une chance de gagner la Ligue des Champions, de jouer cette compétition, la Ligue des Champions. Mais pour le moment, honnêtement, ici à Nice, je suis dans l'endroit parfait, l'endroit parfait parce que je peux réaliser mes ambitions, le club est vraiment ambitieux et le club me donne les outils pour grandir en tant que manager, mais pour aussi pour faire partie d'une équipe gagnante et de jouer également de bonnes compétitions", a ajouté le technicien français.

"L'équipe grandit très vite, très vite et j'espère pouvoir réaliser mes ambitions avec l'OGC Nice", a conclu l'ancien milieu de terrain d'Arsenal. Après une première saison prometteuse, Patrick Vieira a réussi à amener l'OGC Nice dans le top 5 en , et pourrait disputer la la saison prochaine si au moins une des deux finales ( et ) est remportée par le PSG, dans un scénario où ces matches sont disputés.