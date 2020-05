Wenger : "Arteta peut restaurer la culture d’Arsenal"

Arsène Wenger, l'ex-coach emblématique d'Arsenal, est certain que Mikel Arteta sera à la hauteur des attentes du côté de l'Emirates Stadium.

Arsène Wenger a fait part de son espoir de voir Mikel Arteta ramener la "culture" qui sied tant à . Et laquelle, selon lui, a disparu depuis son départ du club.

Le règne de Wenger de 22 ans à l'Emirates Stadium s'est terminé à l'été 2018, et Unai Emery recruté pour succéder au Français après un passage plus ou moins réussi au . Cependant, le coach espagnol n'a pas pu rendre aux Gunners leurs lettres de noblesse puisque ces derniers ont reculé vers une cinquième place en la saison dernière tout en subissant une douloureuse défaite finale en face à .

Le manque de constance d'Arsenal s'est poursuivi au cours de la première moitié de la saison 2019-2020, et le conseil d'administration du club a finalement décidé qu'un changement à la barre technique s'imposait. Emery a été limogé fin novembre, son assistant Freddie Ljungberg ayant été prié de le remplacer provisoirement pendant que le club cherchait un autre technicien. Les Gunners ont finalement nommé Arteta le 20 décembre, ramenant au club celui qui a été capitaine pendant un certain temps sous Wenger au plus fort de sa carrière de joueur.

L'Espagnol a gagné ses galons d'entraîneur en tant que numéro deux de Pep Guardiola à , mais il a suscité des interrogations au regard de son manque d'expérience après avoir hérité des rênes de l'une des plus grandes équipes d' . L'ex-joueur d'Arsenal a depuis fait taire ses sceptiques en relançant progressivement la bande à Mesut Ozil. En 2020, et avant l'arrêt de la compétition pour cause de coronavirus, les Londoniens étaient invaincus sur la scène nationale.

Wenger, qui continue de suivre son ancien club avec une grande attention, est optimiste sur le fait que son ancien protégé soit en mesure de restaurer le style de jeu séculaire qui lui a si bien réussi dans le nord de Londres. "Je me soucie toujours beaucoup pour le club et je regarde tous les matches", a déclaré l'ancien patron des Gunners à Talksport. "Je crois qu'il y a une culture dans la façon de jouer au football à Arsenal que je veux être respectée, et j'espère que Mikel pourra la restaurer."