Arsenal veut s'offrir João Cancelo

À la recherche de bons coups pour renforcer un effectif trop court cette saison, Arsenal aurait flairé le bon coup et veut s'offrir João Cancelo.

Parti en prêt du côté du Bayern cet hiver en raison de désaccords à Manchester City, João Cancelo n'a pas vraiment réussi à profiter de sa pige allemande pour se refaire une santé. Malgré un début d'exercice intéressant, le Portugais n'est jamais parvenu à s'imposer en Bavière et n'entre pas dans les plans de Thomas Tuchel. Le Rekordmeister ne lèvera pas l'option d'achat de 70M pour s'offrir ses services définitivement. À la recherche d'un bon coup à réaliser, Arsenal aimerait se positionner pour se l'offrir.

Cancelo à Arsenal après Jesus et Zinchenko?

Après avoir déjà été piocher au sein de l'effectif cityzen avec les arrivées de Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko cet été, les Gunners aimeraient à nouveau se renforcer parmi les éléments excédentaires de Manchester City. Mikel Arteta, très fan du joueur, souhaiterait en effet s'offrir João Cancelo. Selon 90min, le Bayern pourrait conserver Cancelo au-delà de cet été. Le club bavarois ne souhaite certes pas lever l'option d'achat mais pourrait négocier un nouveau prêt auprès de Manchester City.

Mais d'autres formations se tiennent également prêtes pour tenter de récupérer le latéral portugais dont la cote a chuté ces derniers mois. Parmi les concurrents d'Arsenal, on retrouve notamment le Barça qui aurait entamé les négociations autour d'un prêt. Mais ce n'est pas le seul géant espagnol sur le coup puisque le Real Madrid étudierait l'option pour offrir une concurrence à Dani Carvajal. Les Gunners auront donc fort à faire, et le plus dur sera sans doute de convaincre City de laisser filer un joueur à un concurrent direct pour le titre.