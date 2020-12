Arsenal - Van Persie : "J'ai demandé à Wenger de prendre un tueur comme Chiellini"

L'ancien attaquant des Gunners, Robin van Persie, se souvient d'avoir tenté de convaincre Arsène Wenger de recruter Giorgio Chiellini à Arsenal.

Robin Van Persie a certainement été l'un des joueurs les plus couronnés de succès dans l'histoire récente d' . Il a rejoint les Gunners dans sa jeunesse en 2004 et n'a quitté le club que huit ans plus tard, avec 132 buts en 278 matches et un meilleur buteur de la .

Les nombreux buts marqués pendant son long séjour dans le nord de Londres ne lui ont cependant valu "qu'un" Community Shield et une . Selon le buteur néerlandais lui-même, l'absence de succès importants était principalement due aux déficiences défensives de son équipe, et ce jusqu'à aujourd'hui.

Van Persie, s'exprimant lors d'une interview sur la chaîne YouTube de Kaj Gorgels, a admis qu'à l'époque il avait conseillé à Arsène Wenger de prendre Giorgio Chiellini pour renforcer la ligne défensive des Gunners.

"J'ai ressenti le besoin de dire ce qu'Arsenal devait améliorer pour viser le titre de champion d' . J'ai joué contre Chiellini plusieurs fois et il est vraiment un gagnant. Je l'ai également vu il y a quelques semaines contre la Hollande.

"Il a 36 ans, mais c'est toujours mieux que de rire. Il sourit et ne prend jamais un jaune. J'ai dit que nous avions besoin de ce type de tueurs, que nous étions forts en attaque, mais que la défense et le fait de ne pas enciasser de buts étaient également essentiels."

Chiellini à Arsenal n'est jamais arrivé, mais Van Persie est resté en bons termes avec Wenger.

"Nous nous parlons encore de temps en temps. C'est un homme super intelligent, professeur de mathématiques, d'allemand et d'anglais. Certaines personnes pensent que je me suis battu avec lui, mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours eu du respect."

Dans son livre sorti cet automne, l'ancien entraîneur des Gunners révèle avoir refusé le retour de Van Persie à l'Emirates Stadium après son passage à Manchester United. "Il m'a appelé parce qu'il voulait revenir, mais c'était impossible : il était à la fin de sa carrière et nous investissions dans de jeunes joueurs", a-t-il déclaré à propos du mercato estival 2015. Plus en odeur de sainteté à Old Trafford, le buteur oranje rejoindre finalement Fenerbahçe.