Arsenal, Unai Emery revient sur les critiques

En conférence de presse avant la rencontre contre le Vitoria Guimaraes en Ligue Europa jeudi (21 heures), Unai Emery répond aux critiques.

Les critiques des supporters et des observateurs s'abattent sur Unai Emery et ses Gunners notammment après la performance très moyenne contre Sheffield lundi (0-1) en championnat. En conférence de presse, le coach espagnol s'est exprimé à ce sujet.

« Dans une carrière, c'est normal d'avoir des moments difficiles et de voir son travail critiqué. Il s'agit d'un seul point de vue, celui des supporters, mais nous devons l'accepter. Nous avons manqué une bonne opportunité d'être troisièmes de . Nous sommes cinquièmes, et nous aurons une autre chance dimanche (contre ). », a déclaré Emery.

« L'objectif, à court terme, c'est une victoire demain (jeudi). En , nous avons gagné deux matches, et nous avons très bien joué. Contre l' (3-0) et le (4-0), nous avons fait de bonnes performances, avec une bonne idée de ce que nous devions mettre en place pour un jeu plus agressif dans le futur, plus compact. Mais, d'abord, nous devons respecter Guimaraes. Ils sont quatrièmes du Championnat portugais. C'est une bonne équipe, compétitive. Nous nous attendons à un match compliqué. », a encore indiqué le tacticien ibérique devant les médias ce mercredi.