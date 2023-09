Arsenal - Tottenham : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les deux meilleurs ennemis de Londres croisent le fer ce dimanche après-midi. L’opposition s’annonce très alléchante.

La Premier League se poursuit ce dimanche avec au programme un grand classique de ce championnat, opposant les Gunners aux Spurs.

Arsenal, le nouveau maitre de Londres ?

Arsenal accueille son grand rival de Tottenham Hotspur avec l’idée de prolonger sa belle série à l’Emirates Stadium contre cet adversaire. Les hommes d'Arteta ont triomphé lors de quatre des cinq dernières rencontres contre leur ennemi juré et il faut remonter 13 ans en arrière pour retrouver trace d’un succès des Spurs à l’Emirates Stadium.

Les deux équipes londoniennes abordent cette partie en étant au coude à coude au classement. Elles ont chacune glanée 13 points lors de leurs cinq premiers matches de l’exercice. Mais l'équipe de Mikel Arteta est tout de même un peu plus impressionnante, comme l’illustre son large succès contre le PSV Eindhoven en milieu de semaine.

Au cours des dernières années, les supporters d'Arsenal ont été contraints de voir Tottenham se mettre en évidence lors des soirées de mardi et mercredi en C1 alors que leur équipe concourait en Ligue Europa, mais la donne a évolué. Les Gunners ont retrouvé leur place parmi les grands du continent et le match de ce dimanche est l’occasion idéale de prouver qu’ils sont de nouveau l’équipe la plus compétitive du nord de Londres. Evidemment, les Spurs ne l’entendent pas de cette oreille et chercheront, eux aussi, à dominer ce bras de fer régional.

L’opposition de ce dimanche constituera le 208e derby depuis qu'Arsenal et les Spurs se sont affrontés pour la première fois en 1896. Les Gunners étaient, alors, une équipe du sud-est de Londres.

Les équipes probables :

Arsenal : Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Odegaard, Rice, Vieira; Saka, Jesus, Trossard.

Tottenham Hotspur : Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison.

Sur quelle chaine suivre le match Arsenal - Tottenham ?

La rencontre entre Arsenal et Tottenham sera à suivre ce dimanche à partir de 15h sur la chaine Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme MyCanal.