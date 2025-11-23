Arsenal - Tottenham : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Oubliez les duels d'attaquants ou les batailles du milieu de terrain. Le 198ème North London Derby, ce dimanche à l'Emirates, pourrait bien se décider sur un détail devenu une science : les coups de pied arrêtés. Ce choc entre le leader Arsenal et son rival Tottenham est aussi le duel à distance entre deux cerveaux de l'ombre, le Français Nicolas Jover côté Gunners et le Suédois Andreas Georgson côté Spurs.

Jover contre Georgson, les éminences grises

C'est le sujet qui passionne l'Angleterre. D'un côté, Arsenal est devenu une machine à marquer sur corner (déjà 10 buts cette saison), grâce aux combinaisons millimétrées de Nicolas Jover. De l'autre, Tottenham affiche la meilleure défense du royaume sur ces phases de jeu (seulement 2 buts encaissés), fruit du travail acharné d'Andreas Georgson. "Si nous gagnons cette bataille, nous sommes à mi-chemin de la victoire", a prévenu l'entraîneur des Spurs, Thomas Frank.

Getty Images

Arsenal, leader sous pression mais décimé

Pour Arsenal, l'enjeu dépasse la tactique. Avec quatre points d'avance en tête, les hommes de Mikel Arteta peuvent frapper un grand coup. Mais ils abordent ce derby et une "semaine de l'enfer" (Bayern et Chelsea à suivre) sans leur patron défensif Gabriel, blessé lors d'une sortie avec sa sélection du Brésil. Une absence qui pourrait peser lourd, même si le capitaine Martin Ødegaard espère faire son grand retour.

Tottenham, le paradoxe de l'extérieur

En face, Tottenham est une énigme. Catastrophiques à domicile, les Spurs sont la meilleure équipe de Premier League à l'extérieur cette saison (13 points sur 15). Malgré une infirmerie pleine à craquer (12 absents !), ils arrivent chez l'ennemi avec l'ambition de briser une série noire : ils n'ont plus gagné à l'Emirates depuis 2010. Dans ce duel de spécialistes, chaque corner vaudra de l'or.

Sur quelle chaine regarder le match Arsenal - Tottenham

Diffusion / Streaming France Canal+ / MyCanal MENA BeIN Sports MENA 1 / BeIN Connect / TOD Royaume-Uni Sky Sports Main Event Italie Sky Sports Uno Espagne M+ Liga de Campeones Portugal DAZN (streaming) Pologne Canal+ Extra 1 Balkans Arena Sport 1 💡 Astuce VPN Utilisez un VPN pour accéder à une diffusion étrangère si le match n’est pas disponible dans votre pays.

Comment regarder n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lorsque vous diffusez. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming de sports.

Horaire et lieu du match Arsenal - Tottenham

Premier League - Premier League Emirates Stadium

Le match de Premier League entre Arsenal et Tottenham se jouera au stade Emirates à Londres, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 17h30, heure française, le dimanche 23 novembre.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe d'Arsenal

Arsenal devra faire face à un effectif très amoindri pour aborder le prochain rendez-vous. Gabriel Magalhães, touché aux ischio-jambiers avec le Brésil, pourrait manquer toute la fin d’année 2025, un coup dur pour la stabilité défensive. Riccardo Calafiori n’a pas encore repris l’entraînement après sa blessure à la hanche, ce qui pousse Mikel Arteta à envisager une charnière Cristhian Mosquera – Piero Hincapié.

Les Gunners devront également composer sans Gabriel Jesus, Martin Ødegaard et Kai Havertz, tous forfaits. Le flou demeure en revanche autour de Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres et Noni Madueke, dont les états physiques n’ont pas encore été clarifiés. Un contexte délicat qui complique les choix d’Arteta au moment d’aborder une période déjà exigeante.

Infos de l'équipe de Tottenham

Tottenham récupère de nombreuses forces vives avant le déplacement chez Arsenal. Pape Matar Sarr, Lucas Bergvall et Randal Kolo Muani sont tous aptes, l’attaquant français étant toutefois contraint de jouer avec un masque de protection après sa fracture de la mâchoire. Mohammed Kudus, Archie Gray, Kota Takai, Ben Davies et Radu Drăgușin ont également repris l’entraînement, ce dernier ayant même disputé un amical durant la trêve.

En revanche, le derby arrive trop tôt pour plusieurs cadres offensifs. Dominic Solanke, Yves Bissouma, Dejan Kulusevski et James Maddison sont officiellement forfaits, une série d’absences qui réduit considérablement les options d’Ange Postecoglou dans le dernier tiers du terrain. Tottenham devra donc s’appuyer sur ses retours récents pour compenser un secteur offensif largement décimé.

La forme des deux équipes

Confrontations Directes

Classement