Arsenal - Southampton (1-1) : Réduits à 10, les Gunners ne gagnent toujours pas

Après trois défaites de suite, Arsenal a résisté contre Southampton (1-1) mais restent toujours à la 15eme place de la Premier League.

Un mois et demi après le gros réalisé à Old Trafford, n’a toujours pas regoûté aux joies de la victoire. Englués dans la seconde partie de tableau de la , les Gunners roulent au ralenti depuis cinq matches et continuent leur chemin de croix. Ce mercredi, les hommes de Mikel Arteta ont partagé les points contre (1-1) et restent à la 15eme place.

Dans cette rencontre de la 13eme journées, Arsenal peut finalement se montrer heureux de ce point pris face à l’une des surprises de cette première moitié de championnat. En concédant certes le nul à domicile, le club londonien met quand même fin à une série de trois défaite en Premier League. La spirale négative est donc rompue mais il n’y a pas de quoi sauter au plafond du côté de l’Emirates.

Trois jours après la défaite à , les Gunners ne se sont pas rassurés dans le jeu. Il faut dire que face à eux, Southampton n’était pas venu pour attendre et subir le jeu. Ce mercredi soir, les Saints avaient l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire.

Holding trouve la barre en fin de match

Le plan avait parfaitement commencé puisque les hommes d’Hasenhüttl ont très vite ouvert le score. Et comme un pied de nez, c’est un ancien de la maison londonienne qui a fait des siennes. Retrouvant une deuxième jeunesse dans son club formateur, Théo Walcott est venu crucifier ses anciens partenaires.

Psychologiquement atteints par les récents résultats, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang espéraient sûrement une autre entame. Mais, mis à part quelques fulgurances de Nicolas Pépé, la défense de Southampton n’a jamais été vraiment mis à défaut. Elle s’est bien faite surprendre sur l’égalisation d’Aubameyang juste après le retour des vestiaires mais c’est tout.

Car, si Arsenal a repris des couleurs suite au premier but de son capitaine depuis , le club londonien s’est rapidement remis à défendre pour garder ce point du nul. L’exclusion de Gabriel en l’espace de quatre minutes (58eme, 62eme) a ruiné toute tentative offensive.

Arsenal s’est donc contenté de défendre le mieux possible et peut remercier son poteau sur une volée de Redmond juste après le rouge de l’ancien Lillois. Et comme rien ne va à Arsenal depuis bientôt deux mois, même les dieux du football ont décidé qu’il n’y aurait pas hold-up. Sur un coup-franc de la dernière chance, la tête d’Holding est venue s’écraser sur la barre de McCarthy. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas et Arteta se contentera sûrement de ce point pris… Loin des ambitions d’un club comme Arsenal