Arsenal - Reims : Folarin Balogun déclare sa flamme à Kylian Mbappé

Folarin Balogun a admis que les atmosphères hostiles en France l'ont choqué et a parlé de ce que cela représentait d'affronter Kylian Mbappé.

Folarin Balogun est la très bonne surprise du début de saison en Ligue 1. Dans une équipe de Reims affaibli lors de l'intersaison, l'attaquant qui est prêté par Arsenal à Reims, a fait forte impression au Stade Auguste-Delaune. Reims occupe actuellement une bonne position en milieu de tableau de la Ligue 1 et l'attaquant compte également huit buts à son actif dans la compétition cette saison.

"Je n'avais jamais rien vu de tel"

Lors d'un entretien accordé à The Athletic, le jeune homme de 21 ans a expliqué à quel point il avait été choqué par l'atmosphère intense qui régnait avant son premier match avec le club, un déplacement difficile au Stade Vélodrome pour affronter Marseille, lors duquel le Stade de Reims avait explosé et c'était lourdement incliné.

"J'ai même demandé à mes coéquipiers : "On va à un match de foot ou on va à une bagarre ?". C'était une expérience folle", a-t-il déclaré. "Quand nous approchions du Vélodrome, la police avait des fusils et il y avait des fusées éclairantes. On avait l'impression de se retrouver dans une apocalypse de zombies. Je n'avais jamais rien vu de tel."

"Les mouvements de Mbappé étaient irréels"

Reims a subi une lourde défaite 4-1 ce soir-là, mais lorsqu'ils ont affronté le Paris Saint-Germain à domicile en octobre, ils ont tenu bon pour obtenir un point respectable contre les champions en titre. C'était la première fois que Balogun était confronté à la superstar Kylian Mbappé. "C'était l'expérience la plus folle", a-t-il ajouté au sujet de sa confrontation avec l'international français.

"Lionel Messi n'a pas joué, mais jouer contre Mbappe pendant 90 minutes... Le voir de près et comment il fait ses mouvements était irréel", a ajouté l'attaquant appartenant à Arsenal. Folarin Balogun a prouvé qu'il avait du talent et va désormais devoir le confirmer durant la deuxième partie de saison en aidant le Stade de Reims à se maintenir.

La bonne nouvelle pour le Stade Reims est qu'Arsenal ne rappellera pas Balogun lors de la fenêtre de transfert de janvier, il ira donc jusqu'au bout de la saison avec les Rouges et Blancs. Ils seront de retour à la compétition en Ligue 1 le 29 décembre contre Rennes.