OFFICIEL - Arsenal recrute Lokonga

Les Gunners viennent de finaliser le recrutement du milieu de terrain belge Albert Lokonga.

Arsenal a finalisé ce lundi la signature du Belge Albert Lokonga en provenance d'Anderlecht et pour un montant de 20 millions d'euros.

Les Gunners sont venus à bout de la concurrence pour s'attacher les services du joueur de 21 ans, qui s'est engagé dans un contrat à long terme à l'Emirates Stadium. Selon plusieurs concordantes, il s'agit d'un bail de cinq ans.

Lokonga rejoindra ses nouveaux coéquipiers d'Arsenal avant leur voyage de pré-saison en Floride cette semaine avec comme objectif de séduire d'entrée son coach, Mikel Arteta. Il portera le n°23 avec le nom 'Sambi' au dos.

Arteta excité par cette acquisition

Le coach espagnol s'est d'ailleurs exprimé à propos de cette recrue sur le site Web du club : "Albert est un joueur très intelligent qui a fait preuve d'une grande maturité dans ses performances au cours de son développement. Il a été bien entraîné par Vincent Kompany et son équipe à Anderlecht. Je connais très bien Vincent et il me dit beaucoup de bien d'Albert et de l'impact positif qu'il a eu sur Anderlecht ces dernières saisons. Nous sommes convaincus qu'Albert est prêt pour la prochaine étape de son développement et nous sommes impatients d'accueillir un nouveau membre pour notre équipe avec sa qualité et sa présence".

Lokonga offrira à Arteta une option supplémentaire bien précieuse en milieu de terrain après le départ de Matteo Gunedouzi à Marseille et le retour de Dani Ceballos au Real Madrid, Granit Xhaka étant également proche d'une sortie vu que la Roma est en passe de boucler l'arrivée de l'international suisse.

Le dernier transfuge d'Arsenal devra peut-être encore attendre son heure pour saisir des opportunités, vu qu'il évolue au même poste que le Ghanéen Thomas Partey. Lokonga peut aussi se produire à droite ou dans un rôle axial plus traditionnel, mais les Gunners voient le Belge comme un pari à long terme et lui laisseront suffisamment de temps pour s'adapter à son nouvel environnement en Premier League.