Arsenal - PSG : Le message hilarant de Mikel Arteta aux supporters

Arsenal vs Paris Saint-Germain

Mikel Arteta lance un appel insolite aux fans des Gunners avant la demi-finale face au PSG… et ça vaut le détour !

Avant de défier le Paris Saint-Germain en demi-finale aller de Ligue des champions, Arsenal a bouclé son week-end par un nul face à Crystal Palace (2-2). Un résultat obtenu lors de la 34e journée de Premier League et qui permet aux Londoniens de se tourner pleinement vers l’Europe. À quelques jours du grand rendez-vous, Mikel Arteta a livré un message étonnant à ses supporters, sur le ton de l'humour… et de la passion.

Arteta motive ses troupes… et ses fans

À l’approche d’un des matchs les plus importants de la saison, le coach espagnol sait à quel point l’ambiance de l’Emirates Stadium peut faire la différence. Il a donc invité les supporters à se mobiliser comme jamais, dans une déclaration aussi drôle qu’engagée :

« Le message est qu’ils doivent jouer tous les ballons avec nous. Je leur demande donc d’apporter leurs crampons, leurs protège-tibias, leur short et leur maillot ! Et jouons mardi soir tous ensemble pour vivre l’une des plus belles soirées de l’Emirates », a lancé Mikel Arteta sur le site officiel du club.

Une manière pleine d’humour de rappeler que la force d’Arsenal, c’est aussi son public.